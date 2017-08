Sénégal: Pikine - L'axe Tally Diallo-Yeumbeul, source de tracasseries après les fortes pluies

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Un demi-tour vers le bitume et nous localisons deux hommes et une femme devant une boutique. Le niveau de l'eau qui se forme à boutique Bamba les inquiète.

Plus loin, une vieille femme du nom de Sokhna Dia regarde le spectacle avec désolation, non sans faire preuve de compréhension à l'égard des automobilistes. «

Des deux côtés de la route Tally Diallo, les cars rapides s'engouffrent dans les rues et cherchent à rallier la route de Yeumbeul à hauteur de la zone dite usine des eaux. Ce qui offre un spectacle qui n'a pas laissé indifférents les passants et autres riverains qu'on peut apercevoir massés devant leur maison.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.