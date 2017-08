Sénégal: Jean Daramy « d'Oxoby », journaliste - Une figure piquante de la presse politique

Nigeria-Mali et Mozambique-Sénégal seront les affiches des demi-finales du Championnat d'Afrique des… Plus »

Pour se donner plus de marge, il crée « La démocratie du Sénégal » à la veille des législatives qui consacrent Blaise Daigne en tant que député du Sénégal en 1914. Ce dernier devient même le directeur politique de cet organe dirigé par D'Oxoby et Jules Sergent, un Européens.

Il assiste, dans un premier temps, E. Prost, fondateur du « Petit Sénégalais » en 1908, second du même nom. Le journal s'est rendu célèbre par ses diatribes contre les autorités coloniales et le grand négoce.

Le Sénégal n'est pas seulement le berceau de la presse africaine de langue française. Des hommes et des femmes y ont donné à la presse, au début de ses balbutiements, ses lettres de noblesse. Jean-Baptiste Alexandre Daramy, plus connu sous le nom de « d'Oxoby », en est un.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.