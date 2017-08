Sénégal: Baïdi Kacce PAM - Martyr de la colonisation

Abel Jeandet, l'administrateur du cercle de Podor, fut assassiné le 2 septembre 1890 à Grand Aéré (Aujourd'hui Aéré Lao) par un nommé Baidi Kacce Pam. Ce dernier, né en 1864 à Guiya (Podor) et considéré comme un martyr de la colonisation, fut ensuite condamné sur décision administrative et décapité le 10 septembre 1890 sur la place publique de Podor. Ses « complices », dont le Laam-Tooro Sidiki Sall, ne connurent pas un meilleur sort.

Originaire de Guiya, Baïdi Kacce Pam habitait à Guédé, domestique du Lam-Tooro. L'enseignant-chercheur Daha Chérif Ba nous rapporte, dans son ouvrage intitulé « Crimes et délits dans la vallée du fleuve Sénégal de 1810 à 1970 », le témoignage du capitaine Pineau consigné dans son rapport. Il y est indiqué que c'est la pluie qui a obligé la troupe composée de 400 hommes à s'abriter dans les cases de Grand Aéré.

L'administrateur Jeandet était étendu sur une espèce d'estrade en terre comme lit de camp dans une des cases du Cadi de Hayre, tête appuyée sur sa valise et fumant des cigarettes.

Dans la même case, le personnel attaché au service de Jeandet occupait l'autre partie séparée par une claie en lattes.

Baïdi Kacce fut conduit devant Jeandet par le nommé Boubacar Abdoul Kane sous le prétexte qu'il refusait non seulement de marcher, mais encore poussait les habitants de Guédé à faire comme lui et à entrer en rébellion ouverte, car étant très mécontent du remaniement politique qu'a introduit Abel Jeandet dans les instances dirigeantes du Tooro.

Il lui reprocha sa position partiale et partisane publiquement affichée lors des élections du Laam-Tooro.

L'administrateur Abel Jeandet, surpris et outré de cette sortie audacieuse et dangereuse du soldat, après lui avoir infligé une amende de deux bœufs en plus de l'obligation de porter ses bagages pendant toute la durée de la campagne militaire, lui ordonna vertement d'aller chercher son fusil qu'il n'avait pas sur lui pendant l'interrogatoire.

Toute cette scène s'est passée dans le calme et l'obéissance. Deux minutes plus tard, Abel Jeandet recevait à bout portant un coup de fusil de Baïdi Kacce. Sept balles tirées traversent l'aisselle gauche et sortent par le côté droit.

La punition que lui infligeait Jeandet était honteuse pour lui : porter les bagages comme l'esclave d'un Blanc devant les soldats en tant que noble et au moment où les ânes, chameaux et bœufs porteurs se pavanent dans le Tooro.

Baïdi prit la fuite, traversa le village de Grand Aéré et se dirigea vers celui de Golleere. Le lendemain, il fut arrêté à Daaka près de Golleeré par Abdul Sidi. Ardo Mbantou le ramène à Podor.

Baidi Kacce est le fils d'un chef de village de Guiya donc issu d'une famille aristocratique.

Orphelin de père et de mère, il a été recueilli par la maison royale. Il a fait partie de la garde prétorienne du Laam-Tooro. Pineau dit de lui qu'il était bien fait, musculeux, athlète d'une force herculéenne...

D'un caractère violent et batailleur, il était la terreur de tous à Guédé. Il se débarrassa d'un lion qui l'attaquait. A la suite de cette bataille, il eut la tête dérangée pour laquelle il fut traité à Guiya. Devenu falot, il passait pour fou et s'amusait à faire le « lion » dans les villages.

Depuis, il recouvra toute sa raison. Craint de tous, il entrait dans les cases, frappait les hommes et violait les femmes. Condamné à recevoir 100 coups de bâton pour un fait de ce genre par Laam-Tooro, il subit et ne chercha nullement vengeance.

Baidi Kacce avoua avoir tué Abel Jeandet et accusa le parti de l'ancien Laam-Tooro Sidiki Sall. « Si j'ai tiré, c'est que j'y ai été poussé et même contraint par ceux qui sont mes chefs, presque mes maîtres...

Si j'avais dû me venger d'un affront, j'aurais tué le Laam-Tooro qui m'avait fait frapper de 100 coups de corde en plein public...

Jeandet, au contraire, m'avait fait du bien. Quand Amady Natago est mort, son frère Boubacar Natago m'a remis une lettre à porter à son ami Jeandet à Tivaouane.

En me congédiant, Jeandet m'a donné une pièce de toile blanche de 50 m, m'a payé mon voyage par chemin de fer jusqu'à Saint-Louis et m'a donné encore de l'argent pour pouvoir rentrer chez moi ».