Sénégal: Marché Ocass - Ici, bat le cœur de Touba

D'un petit marché de quartier, le marché Ocass de Touba est devenu, au fil des années, l'un des principaux carrefours commerciaux du Sénégal. Il fait tourner l'économie de la cité religieuse.

Seyni Dieng est un homme occupé pour ne pas dire pressé. Quand on est le responsable du marché Ocass de Touba, l'un des plus importants carrefours commerciaux du Sénégal, les sollicitations de toutes sortes laissent peu de temps à une interview.

Après d'intenses conciliabules, le quinquagénaire cède enfin. Reste maintenant à déterminer le lieu de la rencontre. Ce sera finalement dans son bureau.

Un local niché au cœur du marché Ocass qu'on parvient à localiser après mille et un détours à travers les dédales de cet immense souk à ciel ouvert. Oui, il s'agit bien de cela, le marché Ocass de Touba est d'une démesure peu égalée au Sénégal.

D'un simple marché de quartier de 200 mètres de long sur une largeur de 80 mètres dans les années 1970, il a fini, tel un cancer, par se métastaser et phagocyter tous les quartiers riverains.

Si bien qu'aujourd'hui, informe Seyni Dieng, le marché s'étire sur une longueur de plus d'un kilomètre. Devenant ainsi un haut lieu de transaction commerciale de produits de toutes sortes. Et aucune séance de chimiothérapie ne semble en mesure d'empêcher le mal de se propager.

En effet, chaque jour que Dieu fait, le marché grandit et accueille de nouveaux commerçants. Le plan de départ du marché qui avait été tracé sous le khalifat de Serigne Fallou Mbacké, s'est ainsi effacé sous l'assaut des milliers de commerçants. «

Le plan de départ du marché a complètement changé, d'ailleurs, on peut dire qu'il n'existe plus. C'est devenu deux marchés séparés par une route goudronnée : marché Ocass sud et marché Ocass nord », explique Seyni Dieng.

Le m2 de terrain vaut de l'or

Officiellement, le marché Ocass de Touba compte 1.346 cantines régulièrement répertoriés. Sans compter les étals et les centres commerciaux qui sont de loin beaucoup plus nombreux. « Rien que les occupants de la voie publique, c'est-à-dire les marchands tabliers, font plus de 4.000.

Alors que les centres commerciaux qui appartiennent à des privés comptent deux voire trois fois plus de boutiques que le marché originel », affirme le responsable du marché. Les centres commerciaux en questions ne sont rien d'autres que d'anciennes maisons transformées.

En effet, avec l'expansion du marché, le prix du mètre carré dans la zone a flambé. Poussant ainsi certains propriétaires à céder tout ou une partie de leur maison engrangeant, au passage, un bon pactole.

« Mon père a vendu une partie de la maison familiale à 80 millions de FCfa. Cela lui a permis d'acheter une maison dans un autre quartier plus calme car, ici, nous avions fini par être encerclés par le marché », confie Elhadji Kassé, un habitant de Touba.

Aujourd'hui, personne ne sait, en réalité, où commence et où s'arrête le marché Ocass de Touba. Situé au cœur de la cité religieuse, à un jet de pierre de la grande mosquée, on est pris dans un tourbillon, un entrelacement inextricable, dès qu'on y entre par n'importe quelles des nombreuses ruelles qui y mènent.

Comme en ce milieu de matinée par un jour ensoleillé de mi-juillet. Ce jour-là, comme à son habitude, ce lieu commerçant est plongé dans un fourmillement indescriptible.

Ça grouille, ça bourdonne, ça interpelle, ça crie pour attirer la clientèle. Les sons des mégaphones se joignent au trop-plein de décibels des baffles et haut-parleurs pour en ajouter au vacarme.

Au cœur du marché, difficile de se frayer un chemin. Tout est obstrué. Le moindre petit périmètre est occupé. Aucun espace n'est épargné par les tabliers. Tout juste consentent-ils à céder de petits labyrinthes où se faufile une clientèle largement féminine.

Parfois, c'est des cochers sûrs de leur bon droit qui, juchés sur leur calèche, fendent la foule. Pour se sortir de cet écheveau humain, il faut jouer des mains, des coudes et des hanches. Errer, tournicoter, chercher son chemin au prix de petites bousculades.

Un marché aux mille particularités...

Le marché Ocass est un mélange des marchés Hlm, Castors, Sandaga, Colobane et de Keur Serigne Bi. Il condense toutes les activités qui font la spécificité de chacun de ces célèbres marchés. Comme au marché Hlm, il abrite des dizaines de centres commerciaux spécialisés dans la vente de tissus et de bijoux.

Comme au marché Castors, un secteur est dédié à la vente des légumes et des denrées alimentaires.

Comme à Sandaga, c'est un centre d'affaires. Comme à Colobane, Ocass est un haut lieu de vente de fripes et de vente de portables. Colobane à son « market », Ocass à son « Réseau » où toutes sortes de matériels électroniques sont proposés à prix bas.

Et comme à Keur Serigne Bi, le marché Ocass de Touba est le lieu d'une intense vente illégale de médicaments. D'ailleurs, un secteur lui est entièrement dédié. On l'appelle « marché fraude ».

Sur place, une enfilade de dizaines de cantines avec l'enseigne « Pharmacie » fièrement inscrite aux frontons proposent tous types de médicaments.

Ils concurrencent rudement les pharmacies conventionnelles. Certains revendeurs de médicaments, faute de cantine, traînent leurs brouettes achalandées non loin des officines réglementaires.

Un pied de nez. Le « marché fraude » est aussi une zone de transit de produits entrés illégalement au Sénégal (denrées alimentaires essentiellement). Ces pratiques frauduleuses se font au vu et au su de tout le monde.

« C'est une réalité. Mais ce n'est pas du rôle des responsables du marché de les interdire. C'est de la police et de la brigade des mœurs Safinatoul Aman », déclare Seyni Dieng.

Le non recouvrement des taxes plombe les investissements

En l'absence d'industries pourvoyeuses d'emplois, le marché Ocass de Touba est le lieu de convergence de tous ceux qui cherchent à joindre les deux bouts à Touba et au-delà. « Quand à Dakar, les gens se réveillent le matin pour aller dans les usines, ici les gens prennent la direction du marché. C'est le marché Ocass qui fait tourner l'économie de Touba.

Chaque jour, des centaines de conteneurs quittent des pays étrangers et viennent directement ici. Des gens quittent d'autres régions pour faire leur achat», indique Seyni Dieng. Si le marché Ocass attire autant, c'est parce qu'aussi, les conditions pour s'y installer sont très favorables. En effet, certains magasins ne paient que le loyer et aucune taxe.

Les tabliers, n'en parlons pas. « Seules les 1346 cantines officiellement répertoriées s'acquittent de taxes de la commune », informe le responsable du marché qui est, par ailleurs, Conseiller municipal à la commune de Touba Mosquée. Ce n'est donc pas pour rien qu'une chanson populaire dit : « Au marché Ocass de Touba, on fait de bonnes affaires et on rentre le soir en dansant ».

Le non recouvrement des recettes fiscales rejaillit sur l'état du marché. Les infrastructures sociales de base comme les toilettes et la canalisation y font cruellement défaut. Quand il pleut, l'eau stagne et rend le marché sale et inaccessible par certains endroits.

L'absence d'un système de collecte efficace fait crouler le marché sous le poids des ordures. Souvent en proie aux flammes, le marché Ocass ne dispose que de deux bouches d'incendie. « Si l'on ne recouvre pas les recettes fiscales, on ne peut pas faire beaucoup d'investissement », déplore, la mort dans l'âme, Seyni Dieng.