Sénégal: Absurdités funèbres

Des fils de si « braves femmes » auraient eu un destin prodigieux grâce à l'entière soumission de leurs génitrices à l'autorité paternelle ! Ceux qui se sont inscrits sur la liste des rebuts humains ont certainement eu des catins comme mères !

En attendant que les habiles louangeurs célèbrent les vertus de la mienne un jour, après les avoir, sans doute, couverts de présents, je continue le dialogue quotidien avec ma mère pour la tenir informée de ce qui se passe ici depuis son « voyage ». J'ai tenu, dans ma première lettre, à lui faire part de sa « fête » post mortem qui l'honore !

Moi qui étais si prompt à chicaner sur les « gestes » de compassion des Sénégalais (jaxal), je me suis retrouvé, au décès de ma mère, les poches remplies de billets de banque comme jamais.

Pour un crève-la-faim qui peinait à trouver les ressources nécessaires pour soigner celle qui l'a mis au monde, j'étais révolté par l'absurdité de ces largesses. Tout de même, cela m'a été d'un certain secours !

Je me suis servi de cette petite fortune pour nourrir et loger ceux-là mêmes qui m'en avaient gratifié ! Il a fallu ensuite me débrouiller pour acheter quelques matelas dignes des « compatissants de luxe » comme on l'aurait fait avec la future belle-famille à l'occasion des épousailles (avant les chamailles). Ces hommes et femmes de la société « émergente » n'aiment pas trop le « thièbou yapp » et ne boivent pas l'eau de robinet. Dans ma grande tristesse, je devais les couvrir de prévenances.

Le soir, quand les « chants lyriques » se sont noyés dans les souvenirs ressassés par ces connaissances et que la bombance a pris fin, j'ai pris le temps de penser à ma « pauvre » mère. De sa nouvelle demeure, elle est certainement fière de voir son garçon servir ses vieilles amitiés avec déférence ; lui que leur affectée tendresse répugnait. Je lui en touchais souvent mot. C'est à peine si je n'ai pas exulté pour dire à ma mère « yaay sa xew bi todj na ! » (Maman ta fête a été belle !). L'envie de la lui raconter me brûlait :

« Ton bélier t'a rejointe au ciel. Pour le dîner, on a sacrifié la brebis. La viande du taureau n'a pas suffi. Tous tes amis étaient là. Et il fallait bien qu'ils mangeassent. J'ai demandé à ton rupin de jeune frère de me prêter un peu de sous (je sais maman, tu m'avais demandé de soigner mon langage) pour les billets de retour des « villageois » comme tu aimais à le faire lors des fêtes de réjouissance. Mon oncle, bienfaiteur des chairs rondes de la capitale et de ceux qui n'ont point besoin de sa générosité, a accédé à ma requête après que je lui ai donné en gage tes colliers en or en attendant le partage de l'héritage. Je n'ai pas encore eu le temps de te pleurer comme toutes ces personnes qui ne t'ont jamais rendu visite quand, malgré ta souffrance à l'hôpital, tu continuais à m'entourer de ta prévenance sous le regard amusé et ému de l'infirmière... Je te raconterai le reste quand j'aurai arrêté de frémir d'indignation... Ah, la vendeuse de cacahuètes, elle a tellement pleuré ! Elle m'a aidé à m'occuper de ta clique de grandes dames et leurs compagnons esbroufeurs ».