Le directeur général de l'Apix, Mountaga Sy, et le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, se sont rendus ce vendredi dans le littoral de la Langue de Barbarie dont un pan de mur a été emporté par les eaux. M. Sy a annoncé des mesures urgentes pour soulager les populations victimes de ce phénomène climatique.

Accompagné du maire Mansour Faye et d'autres autorités administratives et municipales, le directeur général de l'Apix, Mountaga Sy, a visité hier, sur instructions du chef de l'Etat, une partie du littoral de la Langue de Barbarie en vue de constater de visu les dégâts et autres désagréments occasionnés à Santhiaba par le dernier raz-de-marée.

S'adressant à la presse, le Dg de l'Apix a laissé entendre que l'Etat est résolument engagé à mettre en œuvre incessamment un projet d'urgence de protection des populations de cette partie de la capitale du Nord contre l'avancée de la mer, en attendant les travaux d'installation des brise-lames qui seront effectués par le groupe Eiffage.

Pour ce faire, a-t-il précisé, l'Apix va mobiliser son ingénierie sociale car « la menace est réelle à la Langue de Barbarie et il s'agit aujourd'hui de mettre à contribution les ingénieurs de l'Apix et les services de l'Etat pour soulager rapidement la souffrance de ces nombreuses familles sinistrées », a indiqué Mountaga Sy qui est aussi maire de la commune d'Aéré-Lao, une localité du département de Podor. Il a précisé que l'Apix et Eiffage vont collaborer étroitement en allant vers une mutualisation de leurs forces.

Le maire Mansour Faye s'est réjoui de cette visite du Dg de l'Apix qui prouve encore l'intérêt particulier que le président Macky Sall accorde à toutes les actions entreprises pour protéger la Langue de Barbarie contre l'avancée de la mer.

Il a réitéré l'engagement indéfectible des autorités administratives et municipales de Saint-Louis à trouver, avec les experts de l'Apix et dans les plus brefs délais, les solutions les plus adéquates à cet épineux problème de protection de cette bande de terre contre les raz-de-marée.

A cet effet, l'édile de Saint-Louis a fait allusion à l'urgence et à la nécessité d'aménager une corniche entre la façade maritime et les habitations.