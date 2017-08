Ile Maurice: École spécialisée - Un enfant autiste «brutalisé» par le personnel

«Cet incident est impardonnable. Il s'agit d'un enfant autiste qui aurait dû avoir toute l'attention nécessaire. J'ai envoyé une lettre à l'Ombudsperson for Children et je ferai le suivi.

C'est alors que cette mère a décidé de contacter les autorités concernées. Elle a écrit à Autisme Maurice, sur le Government Portal et à l'Equal Opportunities Commission. Ceux-ci ont référé le cas à l'Ombudsperson for Children.

Cela ne m'a pas inquiétée car ce ne sont que des enfants.» Or, un peu plus tard, «un autre membre du personnel m'a appelée pour me dire que c'est le carer qui a giflé mon enfant».

Elle ne sait plus à quel saint se vouer. Patricia* soutient que son fils de dix ans, autiste, est malmené dans une école gouvernementale pour enfants à besoins spéciaux dans l'Est.

