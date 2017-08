Angola: La CMC est membre de l'Organisation internationale des Commissions de valeurs

L'OICV est l'organisation internationale qui regroupe les régulateurs du marché des valeurs mobilières. Cette organisation a été créée en 1983, après la transformation de l'Association régionale interaméricaine (créée en 1974) qui a décidé de se développer et devenir une institution mondiale. Aujourd'hui, l'OICV compte des représentants de plus de 200 pays couvrant presque toute la capitalisation boursière des titres.

«Lorsque nous sommes devenus des membres associés, c'était déjà une grande victoire pour nous, car d'une manière très pragmatique, nous étions sur scène mondiale du marché boursier. Maintenant que nous sommes devenus des membres ordinaires, nous avons le droit et la responsabilité de partager des informations sur le marché des valeurs mobilières et les transactions qui s'y déroulent", a-t-elle déclaré.

