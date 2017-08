Tunisie: Regain d'intérêt pour des activités à forte employabilité

Ainsi, au cours des six premiers mois 2017, les investissements déclarés dans les activités de services ont enregistré une augmentation importante de 81,9% au niveau des services orientés vers le marché local avec un montant de 1242,2 MD contre 682,9 MD durant les six premiers mois 2016.

Le nombre de projets dans le secteur a, par contre, diminué de 10,7% passant de 4374 durant les six premiers mois 2016 à 3906 durant les six premiers mois 2017.

Mais ce qui est intéressant, c'est que le nombre des emplois à créer a augmenté de 4,5% passant de 16.512 à 17.262 durant la même période.

Une relance à confirmer

Quant aux services totalement exportateurs, la situation n'est pas reluisante puisque les investissements ont été marqués par une baisse de 23,1% avec une valeur de 23,6 MD contre 30,7 MD durant les six premiers mois 2016.

Le nombre de projets générés suite à ces investissements a enregistré une augmentation de 4,8% (784 projets durant les six premiers mois 2017 contre 748 lors des six premiers mois 2016), les emplois à créer ont baissé de 7,1% passant de 3560 durant les six premiers mois de l'année dernière à 3308 à la même période de cette année.

Les investissements déclarés par région font ressortir une hausse des investissements -- toujours durant les six premiers mois 2017 -- dans les activités de services suite à l'accroissement des investissements enregistré dans les régions de l'Est où la valeur de ceux-ci a atteint 1103,1 MD contre 569,8 MD au cours des six premiers mois 2016 (+93,6%). Dans les régions de l'Ouest, les investissements déclarés sont passés de 143,7 MD à 162,7 MD durant les six premiers mois 2017 (+13,2%).

La baisse enregistrée au niveau des projets déclarés dans les activités de services résulte aussi bien de la baisse marquée dans les régions de l'Est, dont le nombre de projets déclarés dans les activités de services est passé de 4.173 à 3.917 durant les six premiers mois 2017. Dans les régions de l'Ouest, le nombre de projets déclarés a atteint 773 contre 949 durant les six premiers mois 2016.

Un point positif à signaler concerne l'augmentation des emplois à créer qui a connu une hausse enregistrée dans les régions de l'Est. En effet, les emplois à créer ont atteint 17.484 durant le premier semestre de 2017 contre 16800 durant la même période de l'année 2016 (+4,1%). Alors que dans les régions de l'Ouest le nombre d'emplois est passé de 3.272 à 3.086 durant les six premiers mois 2017, enregistrant ainsi une baisse de 5,7%.

Les étrangers participent aux projets

Les investissements à participation étrangère dans les activités de services sont passés de 48,5 MD durant les six premiers mois 2016 à 129,8 MD durant les six premiers mois 2017, enregistrant ainsi une hausse de 167,6%.

Cette hausse est due aussi bien aux projets de partenariat dont les investissements ont atteint 107,9 MD contre 37,5 MD durant les six premiers mois 2016 (+187,6%.), que pour les projets 100% étrangers dont l'investissement a atteint 21,9 MD contre 11 MD durant les six premiers mois 2016, soit une augmentation de 99,1%.

Cette forte progression prouve, encore une fois, que les investisseurs étrangers sont disposés à créer des projets en Tunisie à condition d'établir la sécurité sur tout le territoire et de fournir les différentes commodités, infrastructure de base et équipements collectifs en mobilisant une administration flexible utilisant un minimum de paperasse. A la faveur du projet de l'administration électronique ou digitale, notre pays a franchi des pas importants vers la simplification des procédures.

Cela n'empêche que le nombre des projets à participation étrangère a diminué de 10,3% passant de 594 durant les six premiers mois 2016 à 533 au cours du premier semestre de cette année.

Cette baisse est imputée à une diminution de 23,3% enregistrée au niveau du nombre de projets de partenariat (178 projets durant les six premiers mois 2017 contre 232 durant la même période de 2016).

Quant aux emplois à créer, ils ont connu une augmentation de 10% pour les projets de partenariat et une baisse de 18,7% pour les projets 100% étrangers.

Au niveau des services connexes à l'industrie, l'investissement déclaré qui représente 11,8 % de l'investissement total déclaré dans les activités de services avec une hausse de 3,5%, passant de 144,1 MD au cours des six premiers mois 2016 à 149,1 MD durant les six premiers mois 2017.

Par ailleurs, le nombre de projets connexes à l'industrie a diminué de 8.3% passant de 2,954 à 2,708 alors que le nombre des emplois est passé de 8,807 postes durant les six premiers mois 2016 à 8,285 au cours des six premiers mois 2017, enregistrant ainsi une baisse de 5,9%.

Entre la déclaration du projet et sa réalisation effective sur le terrain, un parcours doit être franchi. C'est que l'investisseur renonce parfois à réaliser ses projets pour diverses raisons dont celle qui concerne les procédures administratives, bancaires et autres.

D'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour maintenir les investisseurs qui ont fait des déclaration et les encourager à réaliser leur projet dans les régions pour améliorer le taux de placement de jeunes et créer une dynamique socioéconomique.