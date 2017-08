Centrafrique: La MINUSCA renforce ses positions dans le sud pour protéger les populations déplacées

La Tunisie et le Centrafrique disputait ce samedi leur dernier match de l' Afrobasket Dames 2017. L'enjeu de cette… Plus »

Plus nombreuses, les personnes déplacées sur le territoire de la République centrafricaine (RCA) sont confrontées à une vulnérabilité croissante. Entre janvier et juillet 2017, leur nombre est passé de 402.240 à 600.000.

« La MINUSCA rappelle aux parties au conflit que ces actes constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, qui pourraient constituer des crimes de guerre dont elles assumeront toutes les responsabilités pénales devant les juridictions nationales et internationales compétentes », a-t-elle rappelé.

A Alindao, la Force de la MINUSCA a établi une base opérationnelle temporaire pour prévenir des combats entre anti-Balaka et ex-Séléka de l'UPC et empêcher que les populations civiles ne soient victimes d'éventuelles violences.

Il vise à protéger les personnes déplacées qui fuient les combats entre les éléments anti-Balaka et ceux ex-Séléka du Mouvement pour l'Unité et la Paix en Centrafrique (UPC), a précisé dans un communiqué la mission onusienne.

