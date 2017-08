Tunisie: Migrants - Six ans après la chute de Ben Ali, le drame des disparus tunisiens

Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont bossé pour préparer les prélèvements ADN et les relevés d'empreintes. Les juges ont entendu, pendant des journées entières, les mères et les familles des disparus. Ils ont préparé le rapport.

Depuis qu'il a pris la mer en mars 2011, elle ne compte plus les prélèvements ADN auxquels elle s'est soumise, sans jamais obtenir d'information sur ce qui a pu arriver à son fils. « J'ai fait des prélèvements au ministère de l'Intérieur, et aussi à Sfax... Je l'ai fait beaucoup de fois », déplore-t-elle.

« Ça fait dix mille fois qu'on passe ici, au ministère des Affaires sociales, le Premier ministre, le président... Jusqu'à présent sans réponse. On vient ici, ils appellent la police. On ne sait pas quoi faire. »

Vivent-ils en Italie sous une autre identité ? Sont-ils en prison, sans oser contacter leurs proches ? Autant de questions auxquelles ces familles cherchent toujours des réponses, plus de six ans après les faits.

Selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, auteur de plusieurs rapports sur le sujet, ils seraient même plus de 35 000 à avoir essayé de traverser la Méditerranée à cette période.

Les chefs d'Etats nigérien, tchadien, le Premier ministre libyen, la chancelière allemande, les chefs de gouvernement italien et espagnol et la chef de la diplomatie européenne sont attendus alors que de nouvelles tentatives désespérées de migrants pour traverser la Méditerranée sont rapportées chaque jour.

