Burkina Faso: Inhumation de Salifou Diallo - Le retour définitif à la terre du Yatenga

Le président de l'Assemblée nationale, le Dr Salifou Diallo, a été inhumé dans l'après-midi du vendredi 25 août 2017 à son domicile à Ouahigouya, dans sa ville natale. L'émotion était grande, et la séparation difficile avec ses proches et ses camarades et compagnons de lutte.

Salifou Diallo a été conduit à sa dernière demeure, chez lui à domicile, dans la cité de Naba Kango, le vendredi 25 août 2017. Mais avant, c'est dans une ambiance d'adieux et de séparation difficilement supportable, que ses amis et compagnons de lutte, sa famille, son parti politique (le MPP) et l'Assemblée nationale, lui ont témoigné la force des relations qui les liaient.

D'une voix entrecoupée et hésitante, Idrissa Zampaligré, au nom des amis et compagnons de lutte du défunt, a rappelé le long parcours qu'ils ont effectué avec le « rassembleur infatigable ». D'une intelligence précoce, a-t-il dit, Salifou Diallo a anticipé le sens de l'histoire de la révolution, alliant la parole à l'acte, poussant ses camarades à de profondes réflexions pour rendre pratique et humaine l'action révolutionnaire.

Du crépuscule de la Haute-Volta à l'aube du Burkina Faso, Salifou, selon Idrissa Zampaligré, n'a jamais coupé le fil avec les siens. « C'est ainsi que ... tu as eu l'audace d'affirmer que la démocratie ne saurait se draper d'une dévolution dynastique du pouvoir en étouffant à tout jamais, toute idée d'alternance véritable », lui a-t-il lancé.

Salifou, a-t-il poursuivi, à sa place dans le panthéon de ces hommes qui, par amour pour leur peuple, n'ont pas croisé les bras parce qu'il s'était engagé dans différents cadres de lutte (Mouvement étudiant, GCB, ODP/MT, CDP, MPP).

Comme les amis de lutte, l'Union sportive de Ouagadougou (USO), sa famille sportive depuis 30 ans, reste sans voix. Pire qu'une mort, la disparition de Salifou est la mort de l'espoir de ce club omnisport, a affirmé son représentant.

Au-delà de l'argent et du matériel sportif qu'il apportait, Salifou Diallo était le seul à faire vivre le club, a-t-il fait savoir, constituant ainsi le ciment de l'unité de la famille rouge et blanc, sa boussole, son guide.

La famille USO est affligée, mais la famille proche du défunt est encore plus dévastée. D'une voix tremblotante, Abdoulaye Diallo a exprimé leur gratitude au regard de cette mobilisation « exceptionnelle » pour rendre un dernier hommage à Salifou Diallo.

«La valeur d'un homme se mesure à ses œuvres. Salifou, de ce point de vue, tu peux dormir tranquille, car tu es devenu une référence pour les jeunes générations », a-t-il dit à son frère.

Le dernier meeting du «président »

Visiblement dépassée par ce coup dur pour « la plus puissante organisation politique du monde », Chantal Kambiwa, membre du présidium et vice-présidente de l'Internationale socialiste, dit assister ainsi au dernier meeting du « Président » comme elle l'appelait affectueusement. L'Internationale socialiste, a-t-elle confié, a très vite adopté Salifou Diallo et avec lui, le MPP.

Même si un soldat est tombé, même si le combattant du bon combat a achevé sa course, a poursuivi Chantal Kambiwa, la lutte pour un monde meilleur doit se poursuivre et elle dit compter sur les autres camarades du MPP pour continuer cette œuvre.Encore sous le choc, Simon Compaoré, 1er vice-président du MPP que le disparu aimait appeler « KôrôSaïmon» ne lui a dit que « merci ».

A Salifou Diallo il a réaffirmé la ferme volonté de ses camarades du MPP à rester unis et solidaires autour du président du Faso comme il l'a toujours recommandé.

« Tu peux dormir tranquille parce que dans la mobilisation que nous allons initier dans les jours, semaines et mois à venir, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour achever tous les chantiers que tu as commencés et que tu n'as pas pu terminer pour faire honneur à notre président », l'a-t-il rassuré.

Ayant entamé son oraison à coup de larmes, Me Bénéwendé Sankara, 1er vice-président de l'Assemblée nationale, a invité les héritiers de Salifou Diallo à porter haut et plus loin son flambeau car il était l'esclave de la cause du peuple, de la justice sociale et du progrès.

Le doua du défunt a été fait hier dans la matinée du dimanche 27 août 2017 à son domicile à Ouahigouya.