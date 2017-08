Tunisie: Retombées positives sur le plan africain

L'Académie centrale du commerce international a tenu le 23 août une conférence de presse afin d'annoncer les spécialités qu'elle dispensera pour la première fois en Tunisie dans les domaines bancaire, des assurances, de la logistique , du transport et du marketing à distance.

A ce propos, Naoufel Oueghemmi, le fondateur de cette institution et président de la Commission des experts économiques africains, a indiqué que cette académie est un projet d'emploi, d'enseignement et d'éducation qui tend à la formation des jeunes dans des spécialités particulières. Ce projet influe directement sur le marché de l'emploi et a des retombées positives sur le plan africain. Car il sera possible à l'étudiant tunisien et africain d'accéder au monde de la finance et des affaires et de connaître l'environnement économique et bancaire, en particulier.

Naoufel Ouerghemmi a ajouté que «l'Académie a établi un programme de travail clair et net dont le but essentiel est la formation d'une nouvelle génération d'étudiants qui aspire, à intégrer le monde de la finance et des affaires. Ils vont bénéficier d'un encadrement adéquat pour assurer leur insertion dans la vie professionnelle. Pour cela, nous avons programmé pour l'étudiant une série de visites aux entreprises économiques partenaires, comme les banques, les sociétés d'assurances, les sociétés de transport et logistique et autres».

Et à propos du marché africain, notre interlocuteur a fait savoir qu'il a occupé des postes dans les domaines bancaires et de consultation en faveur des entreprises dans divers pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres, ce qui lui a permis de créer des liens et des partenariats avec ces pays.

De ce fait, toutes ces données ont fait de l'Académie un établissement d'enseignement ouvert sur les universités privées tunisiennes et les établissements africains. Et d'ajouter : «Nos étudiants ont une opportunité idoine pour exercer dans les marchés africains ou tunisiens et c'est là notre principal pari d'avoir lancé cet établissement d'enseignement qui fait partie de plus d'une association ou d'une organisation économique, à l'instar du réseau des experts africains pour le développement économique et de l'Association générale des banques».