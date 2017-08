Burkina Faso: Lyon - Bertrand Traoré sait ce qui manque à son équipe

L'Olympique Lyonnais et Bertrand Traoré ont dominé, mais ils n'ont pas pu l'emporter contre le FC Nantes samedi à l'occasion de la 4ème journée de Ligue 1. Et l'ailier burkinabé sait là où ça n'a pas marché. D'après lui, c'est au niveau du manque de précision dans le dernier geste.

« On a tenté. On a tout essayé mais on n'était pas adroits devant le but ce soir. On repart avec un point et on conserve notre invincibilité. C'est le plus important. Si on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre », a déclaré Traoré au micro de Canal+.

Provisoirement 4ème de Ligue 1, Lyon accueille Guingamp après la trêve.