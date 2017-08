Bénin: Sébastien Ajavon sous le coup d'un redressement fiscal massif

Du côté de la présidence béninoise, on s'étonne d'une telle polémique et l'on parle volontiers d'« exploitation politique ». « Le temps où le redressement était utilisé comme une menace est révolu », nous dit une source. Assurant que toutes les entreprises sont soumises aux mêmes règles.

Les contrôles ont porté sur trois différentes entreprises, et ensuite, pour chaque entreprise, sur trois années, 2014, 2015, et 2016. Donc c'est possible que le montant soit élevé .

Une polémique qui n'a selon lui pas lieu d'être : Nicolas Yenoussi affirme que les dirigeants étaient avertis du contrôle depuis plus de six mois. « Nous sommes là pour préserver les intérêts du Trésor mais aussi ceux des entreprise », a-t-il voulu rassurer.

Le contrôle concerne les bénéfices déclarés par trois entreprises au cours des années 2014, 2015 et 2016. Si les proches de l'homme d'affaires suspectent une « manœuvre politique », la direction générale des impôts, elle, s'étonne d'une telle polémique et assure qu'il s'agit d'une procédure tout à fait commune.

L'entourage de Sébastien Ajavon évoque un avis de 167 milliards de francs CFA (plus de 254 millions d'euros), un montant non confirmé par la direction générale des impôts.

