Tunisie: Une question de métier

Après ce début à l'avantage des coéquipiers de Balbouli, le jeu s'équilibra entre les deux protagonistes pour voir les «Bleus» mener quelques contres sporadiques par l'intermédiaire d'Essifi, Mosrati et Kabbou mais sans pour autant, inquiéter l'arrière-garde étoilée dirigée par la paire Bédoui-Kanouté complémentaire et intraitable notamment sur les balles aériennes.

Néanmoins, la sortie du pivot usémiste Gharbi sur blessure après seulement 11' de jeu a vraiment brouillé les cartes de Skander Kasri qui a fait entrer Soussi à sa place, un changement qui a porté préjudice à l'équilibre de l'équipe qui n'a pas pu trouver ses repères, laissant l'initiative à Ben Amor et consorts pour gérer le match à leur guise, donnant ainsi du fil à retordre à l'arrière-garde adverse qui a fini par encaisser le but de la victoire sur balle arrêtée, au grand bonheur de Hubert Velud qui n'a pas caché sa joie : «Malgré notre domination, on a souffert pour empocher les trois points de la victoire», a estimé le Français, avant d'ajouter : «On a dominé le début du match mais faute de concentration des attaquants dans le geste final on a raté à maintes reprises l'aubaine.

Heureusement on a pu faire la différence après la pause et de surcroît sur balle arrêtée, l'essentiel est d'avoir arraché ces trois précieux points devant un adversaire coriace et bien organisé derrière.

Maintenant qu'on a fait le plein avant la petite trêve, nous devons nous concentrer sur la double confrontation des quarts de finale de la Ligue des champions devant Ahly de Tripoli où la qualification pour les demi-finales reste notre principal objectif», a-t-il conclu.

Beaucoup de travail reste à faire...

Faute de concentration et d'automatisme, l'USM n'a pas pu, il faut l'avouer, rééditer ses prestations face au CSS et au CA. L'équipe a trop perdu de son homogénéité et de sa verve pour imposer son jeu. En ce sens, la sortie de Gharbi en début de match a chambardé la stratégie préconisée par Kasri pour bloquer la forte machine étoilée qui a facilement gagné la bataille du milieu, imposant ainsi un rythme infernal aux coéquipiers de Hichri qui n'ont pas pu revenir dans le match après l'ouverture du score par l'ESS. Touchés moralement, Soussi et consorts ont abusé du jeu aérien, histoire d'arriver vite dans la zone adverse, un choix qui a fait le bonheur des Etoilés qui ont su préserver leur mince avantage, à la grande déception de Kasri.

«A l'entraînement j'ai exhorté mes joueurs à faire attention aux balles arrêtées mais le manque de concentration nous a coûté un but assassin ; nous avons essayé de revenir au score, mais les joueurs très affectés par le but étoilé n'ont pas su trouver leurs ressources morales et physiques pour rattraper leur retard devant un adversaire bien en jambes. On doit bien retenir la leçon de cette défaite, la première en trois matches. La petite trêve vient au bon moment pour rectifier le tir.

Du pain sur la planche nous attend pour espérer colmater les brèches, notamment au niveau de l'attaque qui n'a pas marqué le moindre but... ce qui est un vrai problème pour une équipe appelée à grignoter des points pour assurer un bon classement. Nous mettons toute notre hargne et notre application pour aller arracher un bon résultat de notre prochain déplacement au Bardo face au ST».

En un mot, l'USM a vu son élan freiné en subissant sa première défaite de la saison. L'ESS, de son côté, a réalisé son objectif de début de saison en faisant le plein et de surcroît en étant aux commandes avec le champion sortant, l'EST.