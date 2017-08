Tunisie: Péril en la demeure

Instable, faible et peu fiable, telle est devenue la situation du dinar tunisien après les changements historiques qu'a connus la Tunisie au cours des dernières années.

En effet, pour mieux comprendre les indicateurs conjoncturels de l'économie tunisienne, les opérateurs intéressés ne se limitent plus à l'évolution de la valeur libellée en DTN, mais sont plutôt obligés de comparer les volumes ou faire carrément des conversions en euro ou en dollar. Cela est aussi vrai pour les échanges commerciaux avec l'étranger que pour les flux de capitaux étrangers et même pour le coût de la main-d'œuvre dans le régime offshore. Au niveau de la consommation, cette situation se traduit par une grande augmentation des prix des produits importés ou fabriqués en Tunisie avec un faible taux d'intégration de matières premières tunisiennes. Elle se traduit aussi par une baisse de confiance en la monnaie locale, de quoi nourrir la spéculation et la propagation du marché noir des devises.

C'est dire que cette situation ne devrait pas durer davantage. Stabiliser le taux de change au plus vite, c'est forcément réduire le risque de change, ce qui permettrait aux opérateurs de fixer leurs repères, même si la valeur du dinar est faible. Bien évidemment, cette responsabilité ne relève pas exclusivement du rôle de la Banque centrale, dans la mesure où la valeur du dinar n'est autre que le reflet de la situation économique. Et là, nul n'ignore le degré des dommages causés par les grèves, les revendications, les dédommagements et les ambitions politiciennes payés sur le compte du contribuable. D'un autre côté, personne ne veut renoncer aux soi-disant acquis. Pourtant, les économistes ne cessent de dire que «pour sauver le dinar, il faut sauver l'économie... ».

Il va sans dire que même le consommateur qui cède à la tentation d'acquérir un produit importé de luxe est particulièrement responsable de ce marasme. A ce niveau précis, les autorités n'ont pas procédé jusqu'à présent à des mesures dissuasives ou de sauvegarde. Ce n'est pas facile, d'autant plus que les engagements consentis dans le cadre du libre-échange empêchent les autorités de franchir un tel pas.

Résultat :

Le bateau coule au vu et au su de tout le monde !