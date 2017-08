Tunisie: Les classiques de la musique tunisienne indétrônables

Un accord mettant fin aux différents mouvements de protestation organisés depuis plus de quatre mois… Plus »

Grâce à ses jeunes et non moins excellents instrumentistes diplômés de musique, sa chorale disciplinée et pleine de talent, l'ensemble de «Makamet» a entraîné le public dans les somptueux monuments de la musique tunisienne instrumentale et de chant, à travers des morceaux fort célèbres sur des modes tels que «asbaaïn», «mezmoum»et «m'hayyer sika».

Mercredi soir, elle rendit un hommage à la musique et à la chanson tunisiennes sur la scène du Festival international de Boukornine à Hammam-Lif, avec comme invitée la cantatrice Rihab Sghaïer, avec un sympathique clin d'œil à la chanson d'autres pays du Maghreb. Cela, après avoir séduit tour à tour le public du Festival international de Hammamat, celui du Festival international de musique symphonique d'El Jem et celui du Festival de Mégrine.

