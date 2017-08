Tunisie: Reprise de l'activité des compagnies pétrolières

Un accord mettant fin aux différents mouvements de protestation organisés depuis plus de quatre mois devant les sièges de compagnies pétrolières s'est dégagé d'une réunion tenue, hier au siège du gouvernorat de Kébili, entre le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et des représentants des coordinations des sit-in de Douz, d'El Faouar, d'El Kalaâ, de Souk El Ahad et de Kébili-Ville.

Dans une déclaration à la TAP, Trabelsi a indiqué que le procès-verbal, signé, hier, en présence de représentants des composantes de la société civile et de partis politiques, comporte les 214 points présentés au cours de la réunion du 4 août.

Cet accord, a-t-il dit, constitue une nouvelle réussite pour le gouvernement d'union nationale qui demeure attaché au dialogue en tant que «solution idoine pour faire face à tous les problèmes», ajoutant que cela va permettre de «créer une nouvelle dynamique qui rompt avec les conflits et les crises.»

De leur côté, des représentants des coordinations des sit-in, à l'instar de Aymen Ben Abdallah et Anis Marzouki, ont souligné que la signature de cet accord permettra la reprise de l'activité aux champs pétroliers et la réouverture des stations de pompage du pétrole fermées depuis plus de trois mois.

Ils ont, dans ce contexte, appelé le gouvernement à la nécessité de mettre en œuvre toutes les clauses dudit accord et d'honorer ses engagements.

La signature de cet accord fait suite à une réunion tenue, vendredi, au siège du gouvernorat et qui s'est poursuivie jusqu'à hier à l'aube.

L'accord prévoit, notamment, la création d'un office national de dattes à Kébili, l'augmentation du capital de la caisse d'investissement de la région et le recrutement de 2.000 personnes dans les sociétés d'environnement et de plantation.