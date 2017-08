Bénin: Affaire Kémi Séba - La question du franc CFA de nouveau sur la table

Des solutions de synthèse émergent peu à peu comme la possibilité de donner plus de souplesse au FCFA en le rattachant à un panier diversifié de monnaies internationales, par exemple l'euro, le dollar et le yuan chinois.

Les partisans du FCFA mettent en avant la stabilité de cette monnaie fixe et garantie, liée depuis 1945 au franc français puis à l'euro. Une monnaie crédible et qui facilite les échanges avec l'Union européenne.

L'activiste sénégalais Kémi Séba doit être jugé mardi à Dakar pour destruction de billet de banque. Son interpellation relance de plus belle la polémique sur l'intérêt de conserver ou non l'usage du FCFA dans les 15 pays de la zone. Choc des arguments.

