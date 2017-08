Burkina Faso: Arrondissement n° 2 de Bobo-Dioulasso - Deux marchés en projet de construction

Pour le maire, Zézouma Paulin Sanou, les marchés des secteurs n°10 et n°11 constitueront un pôle d'attraction pour les populations en général, et les commerçants, en particulier, au regard de leur situation géographique.

« La maquette du nouveau marché de Colma comporte 478 boutiques, 116 hangars pour 6 entrées principales. Il faut dire aussi que chaque marché va comporter un bâtiment pour les sapeurs-pompiers et un Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) dans chaque marché», a expliqué Yassia Sawadogo.

Selon ce dernier, le marché en projet à Accart-ville va être bâti en R+1 avec une capacité de 220 boutiques et 60 box à l'intérieur, et 104 boutiques au rez-de-chaussée pour 6 entrées. Quant au marché de Colma, lui ne sera pas un R+.

Au cours de la session, les échanges ont porté sur des propositions relatives à la mise en place d'un bureau chargé de la supervision, du suivi des travaux et de la gestion de ces marchés. Après l'amendement et l'adoption de l'ordre du jour, les maquettes des deux marchés ont été présentées par l'architecte, Yassia Sawadogo.

L'ordre du jour de cette session qui a été donné par le maire de l'arrondissement, Zézouma Paulin Sanou, par ailleurs, communicateur de la rencontre, s'est articulé sur huit points essentiels. Il s'est agi, entre autres, d'une communication portant sur la réalisation des marchés dans les secteurs n°10 et n°11 de l'arrondissement, de l'examen et de l'adoption d'une délibération sur le recours à des prestataires privés pour la construction des marchés dans lesdits secteurs, et d'un exposé sur le recouvrement des recettes au niveau de la régie des recettes dans l'arrondissement.

L'objectif de cette session était, entre autres, de mener une réflexion sur les projets de réalisation des marchés à Colma et à Accart-ville, et de faire un exposé sur le recouvrement des recettes au niveau de la régie des recettes dans ledit arrondissement.

