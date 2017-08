Burkina Faso: Tenkodogo - Un homme décède dans une "chambre de passe"

Le désormais ex-président de l'Assemblée nationale (AN) et du Mouvement du peuple pour le… Plus »

Mais, jusqu'à présent, nous ignorons tous la cause exacte de ce décès subit», a admis, de son côté, Moussa Oubda, un autre témoin. En attendant, la police de Tenkodogo, elle, a ouvert une enquête pour élucider les causes de cette mort subite.

De fil en aiguille, la famille du regretté a été localisée. Celle-ci a, immédiatement, procédé à l'enlèvement du corps. Au moment où nous tracions ces lignes, les rumeurs les plus invraisemblables continuent d'alimenter les causeries sur les tenants et les aboutissants de cette lugubre affaire.

Paniquée, je suis sortie toute nue et me suis mise à hurler. Le voisinage a accouru. Mais, il était déjà trop tard», s'est remémorée Z.K., la fille de joie, de nationalité étrangère. «C'est la toute première fois de ma vie qu'une telle chose m'arrive !», a-t-elle ajouté, encore sous le choc.

