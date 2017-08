Burkina Faso: Ouahigouya s'incline devant la dépouille de l'enfant prodige

« Ta vie entière est un combat pour la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie et pour le développement de notre pays », reconnaît-il. « Héros et patriote », le « Gorba national » entre au panthéon de l'histoire du ‘'pays des Hommes intègres".

Le mois d'août a été « très difficile » pour le peuple burkinabè, admet le Premier ministre. En plus de l'attaque terroriste du café Istanbul du 13 août 2017 et de la perte des soldats à Tongomayel dans le Sahel, la mort de Salifou Diallo résonne comme « un cauchemar, un séisme, un terrible choc, un malheur... », selon Paul Kaba Thiéba.

Après deux semaines, je n'avais plus rien pour honorer les frais médicaux. Je suis allé voir Salifou Diallo. Il a payé les frais d'ordonnance et de la salle d'hospitalisation pendant près d'un mois », a-t-il témoigné.

A partir de 8h00, hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, Ouahigouya, en file indienne, s'incline sur la dépouille de ce « digne représentant » du Yatenga, en présence des chefs d'Etat du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré et du Niger, Mahamadou Issoufou.

