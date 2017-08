Afrique: Paris accueille un mini-sommet euro-africain sur la crise migratoire

L'Italie, qui a accueilli plus de 600 000 migrants depuis 2014, va réitérer sa demande de partage des réfugiés en Europe, et insister sur la nécessité d'engagements plus conséquents en faveur des pays de transit et d'origine des migrants et réfugiés.

La frontière nord du Tchad, porte d'entrée en Libye, est un vaste territoire désertique où culmine une chaîne de montagne. C'est dans ce « no man's land » utilisé par les passeurs pour faire entrer les migrants venant d'Afrique de l'ouest en Libye que la France avait annoncé l'installation de hotspots. Ndjamena solliciterait plutôt un appui pour assurer la surveillance de ce vaste territoire où se côtoient trafiquants, passeurs, rebelles et chercheurs d'or.

Les ambitions d'Emmanuel Macron sur le dossier migratoire vont-elles rester aussi élevées ? Cet été le président français avait annoncé la fin des campements de rue d'ici 2018, la réduction des délais de traitement des dossiers mais surtout, à la surprise générale, l'ouverture prochaine de hotspots en Libye. Vu la situation sécuritaire dans le pays, l'Elysée avait rectifié le tir et finalement parlé de hotspots au Niger et au Tchad.

Un sommet qui intervient alors que cet été, Emmanuel Macron a souhaité la création de hotspots en Afrique, des centres d'enregistrement des demandeurs d'asile pour limiter les flux migratoires illégaux, les morts en méditerranées et les détentions inhumaines de migrants en Libye. Une annonce controversée et problématique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.