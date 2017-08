Burkina Faso: Cérémonie d'hommage à Salifou Diallo - Des personnalités louent les qualités de l'homme

Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo décédé le 19 août dernier, a reçu les hommages du peuple burkinabè et de ses amis, le jeudi 24 août 2017, au Palais des sports de Ouaga 2000.

A cette occasion nous avons recueilli quelques avis de diverses personnalités sur les qualités humaines et politiques du disparu.

Kapieletin Soro, Ambassadeur de la Côte d'Ivoire : «Nous demandons aux Burkinabè de rester forts»

Il y a une forte délégation qui est venue de la Côte d'Ivoire. Cela montre que nous partageons la triste nouvelle de la disparition d'un grand homme, le président Salifou Diallo.

A cette occasion nous voulons exprimer notre profonde tristesse et présenter nos condoléances à la famille de l'illustre disparu, au président du Faso et à tout le peuple burkinabè. Nous nous associons à ce deuil et demandons aux Burkinabè de rester forts pour avancer.

Saran Sérémé, présidente du Parti pour le développement et le changement (PDC) : «Je retiens de lui un homme d'engagement»

Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à la famille de Salifou Diallo et au peuple burkinabè. Je retiens qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Nous leur devons beaucoup de respect et nous devons nous incliner devant leur mémoire.

Personne n'est parfait à part Dieu et je souhaite que son âme repose en paix dans les grands espaces divins. Je retiens de lui un homme d'engagement, intrépide défenseur de la liberté dans son rôle d'homme d'Etat.

Les institutions survivent aux hommes et je suis sûre que lui-même priera pour que le pays survive toujours et que la Nation puisse engendrer ce qu'il faut au moment qu'il faut. Nous nous engagerons également à aller de l'avant avec le Burkina Faso.

Philippe Ouédraogo, membre de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP) : «Salifou Diallo a travaillé à rassembler plusieurs partis»

Le président de l'Assemblée nationale dès le lendemain de la victoire du MPP a travaillé à rassembler plusieurs partis pour constituer une majorité présidentielle. C'est dans ce cadre que nous avons répondu positivement.

Il a été l'architecte de cette APMP et a suggéré beaucoup de choses de façon à lui permettre d'être présente véritablement avec des initiatives.

C'est un homme politique dont tout le monde reconnait la grandeur et qui a marqué son temps durant ces trois décennies. Il a assumé beaucoup de responsabilités avec efficacité.

Ce qu'on dit également et que tout le monde a pu expérimenter c'est sa franchise, qui quelquefois n'est pas appréciée par tout le monde. Ce qui peut- être lui a valu quelques déboires politiques. Mais il s'en est toujours bien sorti.

Adrien Houngbédji, président de l'Assemblée nationale du Bénin : «C'est un grand africaniste»

Le souvenir que je garde de lui et que je partage avec mes collègues de l'Assemblée nationale du Bénin, c'est la visite qu'il nous a faite au mois d'avril dernier à l'ouverture de notre session ordinaire.

Cela a été un coup de foudre en quelque sorte parce que tous les collègues qui le connaissaient et qui entendaient parler de lui ont été émerveillés par sa personnalité, sa simplicité et son humanité.

Nous avons aussi découvert que c'est un grand africaniste parce qu'il aimait beaucoup l'Afrique. Nous l'avons remarqué à travers le discours qu'il a livré qui a plu à l'ensemble de la représentation nationale béninoise. C'est un grand artisan de l'unité nationale que nous perdons.

Paramanga Erneste Yonli, ancien Premier ministre : «Le Burkina Faso perd un digne fils»

Salifou Diallo était un camarade et un ami. Je ne peux rien dire plus que ce qui a été dit dans tous les discours, à savoir que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays, un combatif dans tout ce qu'il fait.

Il a aussi été un grand militant des causes justes, un homme de gauche et un révolutionnaire. Je pense que le Burkina Faso perd un digne fils.

Les jeunes perdent un exemple qui montre que quand on a des convictions, on doit les défendre au péril de sa vie. C'est ce qu'il a toujours fait. Sur le plan humain, il a été mon ami et il est dévoué comme ami, fidèle et respectueux de ses engagements.

Je déplore la perte brutale de cet ami et implore Dieu de le recevoir dans son royaume. J'exprime ma profonde compassion à Chantal son épouse, à ses enfants, à ses frères, mais aussi aux camarades du Burkina Faso et du monde qui ont côtoyé et combattu avec le révolutionnaire.