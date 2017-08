Sénégal: Le Sénégal va jouer la finale de l'Afrobasket féminin "avec sérénité"

Au Sénégal, l'octroi de 10 000 hectares dans le nord du pays à la firme marocaine Sefrioui, via sa… Plus »

"Aicha Sidibé, Ramata Daou, Sokhna Lycka Sy et Ndèye Sène se bonifient. Et c'est cela qui était visé", a dit Gaye de ces basketteuses qu'il a toutes fait jouer lors des précédents matchs.

"Nous avons tiré beaucoup de leçons de ce match, le Nigeria aussi. Maintenant, c'est un match de finale d'Afrobasket. Il n'y a pas de place pour les pleurnicheurs. Si on vient dans cette finale avec la joie et le sourire, on va passer une mauvaise soirée", a averti Moustapha Gaye en présence de ses basketteuses.

"L'écart entre nous et l'équipe du Mzambique donne certes la confiance, mais il s'agit maintenant d'une finale, que nous jouons contre une nouvelle équipe. Les compteurs seront à zéro. Nous avons déjà rencontré les Nigérianes. Nous allons nous concentrer et voir comment aborder la finale", a assuré Oumoul Khairy Thiam.

Les Lionnes savent que les D'Tigers "ne vont rien lâcher", a dit l'ailière Oumoul Khairy Thiam. "Elles seront physiques. Et c'est à nous de mettre les bouchers doubles, de rester très concentrées, de respecter les consignes de l'entraîneur et de jouer en équipe", a-t-elle ajouté Thiam en présence de ses coéquipières.

