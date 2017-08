Sénégal: L'octroi de terres à une société privée dénoncé par des paysans

Depuis, leur collectif a engagé un avocat, Assane Dioma Ndiaye, qui déposera ce lundi un recours en annulation devant la Cour suprême, au nom de près de 2 500 personnes se déclarant lésées : « Nous allons mettre tous les arguments qui font ressortir l'illégalité dont est entachée cette délibération de par la Constitution et de par la loi ; c'est le domaine national, mais, de par même le souci de survie de paysans qui sont attachés à leurs terres et ont besoin de terroirs, d'abord pour habiter mais également cultiver et pâturer. »

Originaire de Dodel, le professeur Aboubacry Moussa Lam est membre d'un collectif de 2 000 villageois décidés à ne pas devenir des paysans sans terre : « En donnant 10 000 hectares d'un seul tenant, ce n'est la meilleure des manières de préserver le patrimoine foncier. En laissant les Marocains prendre toute la zone, on ne respecte plus les équilibres environnementaux. »

Entre les deux bras du fleuve Sénégal, les habitants d'une zone à cheval sur la commune de Dodel et de Démette vivent de la culture du riz, du mil, du sorgho et de l'élevage. Mais les terres des périmètres villageois seront bientôt exploitées par une entreprise marocaine pour faire de la riziculture.

Cette exploitation a été approuvée par les communes et validée par le gouvernement et elle sera effective pendant les quarante prochaines années.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.