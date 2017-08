Madagascar: Antsahamanitra - Fiasco total du « rock dona be finale »

A Madagascar, six ans après la feuille de route de sortie de crise qui prévoyait la mise en place d'un… Plus »

« Le rock vient de refaire peau neuve. Et pendant que les autres essaient de redorer le blason du rock, vous le dévalorisez», scandent d'autres. Abasse et Erick, entourés de leurs musiciens respectifs tentent quand même de garder la tête haute et restent jusqu'au bout. « Notre public a répondu présent. On se doit d'assurer, même dans ces conditions », explique Tselatra qui, chanta même en a capella après un petit délestage. Mais le rock, c'est également un peu ça : du gris et pas toujours tout en rose.

Deux heures de retard, une sonorisation digne d'une kermesse ou du moins, d'une fête familiale, d'un cabaret tout au plus... « Rock dona be finale » a été un fiasco.

