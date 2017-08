Cameroun: Bassogog, le Lion indomptable à la course

Les chances du Cameroun de se qualifier pour Russie 2018 ne tiennent plus qu'à un fil. L'attaquant Christian Bassogog aura la lourde responsabilité de marquer pour le Cameroun face au Nigeria.

· L'espoir camerounais de 21 ans a été élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2017

Christian Bassogog n'est peut-être pas le plus jeune joueur de l'effectif camerounais mais l'attaquant est de loin le joueur le plus rapide de tout l'effectif des Lions indomptables.

Bassogog l'a confirmé au meilleur moment en inscrivant un but mémorable en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total cette année contre le Ghana.

À cette occasion, il avait profité de sa vitesse exceptionnelle pour dépasser plusieurs défenseurs et placer la balle hors de portée du gardien adverse, marquant ainsi le but du 2:0 (score final) pour le Cameroun.

C'est le genre de but qu'il a réussi à plusieurs reprises pour sa première saison en Chinese Super League, où il totalise déjà sept réalisations et trois passes décisives.

"Je ne me suis jamais chronométré sur 100 mètres. Mais je sais que ma pointe de vitesse est mon plus gros atout", souligne l'ancien ailier des Wilmington Hammerheads.

Bassogog a éclaboussé de son talent le tournoi continental africain, aidant son pays à conquérir une cinquième CAN et se voyant adjuger au passage le trophée récompensant le meilleur joueur de la compétition.

Malgré cela, Bassogog considère avant tout cette CAN 2017 comme un processus d'apprentissage. "Ça a été une formidable expérience pour moi. C'était mon premier grand tournoi avec l'équipe nationale.

Dans le premier match, contre le Burkina Faso, j'ai fait de mon mieux mais j'ai manqué une occasion en or. Cela m'a rendu très heureux de marquer contre le Ghana et d'aider mon équipe à se qualifier pour la finale", insiste-t-il.

Match couperet contre les Super Eagles

La CAN et la Coupe des Confédérations de la FIFA qui a suivi appartiennent déjà au passé pour Bassogog et ses coéquipiers.

Dans sa campagne qualificative pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, le Cameroun a concédé deux matches nuls au cours des deux premières journées et pointe à quatre longueurs du Nigeria, leader de la poule.

Étant donné que seule l'équipe qui terminera première du groupe se qualifiera pour Russie 2018, les Lions indomptables sont déjà presque obligés de battre les Super Eaglesà deux reprises lors de la double confrontation à venir entre les deux équipes, s'ils veulent conserver une chance d'être présents en Russie.

Dès lors, il est évident que l'on attendra beaucoup de Bassogog et de sa pointe de vitesse pour tenter de prendre à défaut la défense nigériane. Des attentes qui rappelleraient presque celles qui pesaient sur les épaules d'un certain Samuel Eto'o.

"Quand j'étais jeune, j'aimais le regarder. J'observais comment il se projetait vers l'avant, comment il arrivait à marquer. Il était spécialiste des buts inattendus, marqués de façon incroyable. Cela fait longtemps que je rêve de devenir un joueur comme il l'était."

Bassogog tient cependant à relativiser son impact personnel pour mettre en avant l'esprit d'unité qui règne au sein de l'équipe. "Il faut battre le Nigeria si nous voulons rester en vie dans ces qualifications.

Pour y arriver, nous allons devoir prendre le jeu à notre compte et nous battre", prévient l'un des plus grands espoirs camerounais du moment. "Nos joueurs sont jeunes, mais nous sommes forts sur le plan collectif", rappelle-t-il quand on lui demande si le Cameroun a progressé sous la houlette de l'entraîneur belge Hugo Broos.

"Il connaît les qualités de chaque joueur et parvient à obtenir le meilleur de nous-mêmes. Dans cette équipe, chacun a sa chance", conclut-t-il en rêvant tout haut de prendre de vitesse le Nigeria par deux fois.