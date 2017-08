Sénégal: Macky Sall salue les efforts de son homologue malien pour le bon voisinage

Dakar — Le président sénégalais, Macky Sall, a décrit son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, comme "un artisan de la consolidation et du raffermissement" des relations entre le Mali et le Sénégal.

"Vous êtes l'artisan de la consolidation et du raffermissement des liens puissants qui unissent le Sénégal et le Mali", a dit M. Sall de son hôte venu participer aux obsèques du milliardaire sénégalais et fondateur de la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE), Aliou Sow.

M. Keïta, accompagné de son fils et du président du Haut Conseil des musulmans du Mali, Mahmoud Dicko, et de plusieurs ministres, était présent à la levée du corps de l'homme d'affaires, dans une mosquée à Dakar.

Macky Sall a magnifié la participation de son homologue malien à ces obsèques. "Les mots me manquent pour exprimer à mon cher grand-frère Ibrahim Boubacar Keïta l'expression de notre gratitude, la reconnaissance de l'amitié qu'il nous a faite", a-t-il dit.

Plusieurs personnalités sénégalaises, dont le Premier ministre Mahammed Dionne, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, ont pris part à ses obsèques suivies de son inhumation au cimetière musulman de Yoff, à Dakar.

Des chefs religieux, des employés de la CSE et de nombreux Dakarois anonymes étaient également présents pour rendre un dernier hommage à Aliou Ardo Sadio Sow, plus connu de ses compatriotes sous le nom d'Aliou Sow.

Cet ingénieur de formation a beaucoup investi dans le génie civil, la finance, le bâtiment et les travaux publics, au Sénégal et dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, le Mali et le Liberia.