Sénégal: Les présidents maliens et sénégalais rendent hommage au défunt milliardaire Aliou Sow

Dakar — Les présidents du Mali et du Sénégal, Ibrahim Boubacar Keïta et Macky Sall, ont pris part, dimanche, à Dakar, aux obsèques de l'homme d'affaires sénégalais Aliou Sow, "un musulman au vrai sens du terme" et "une figure emblématique du secteur privé sénégalais", selon les deux chefs d'Etat.

Le milliardaire, fondateur de l'une des principales entreprises du bâtiment et des travaux publics en Afrique de l'Ouest, est décédé mercredi à Paris, l'âge de 83 ans. Prenant la parole lors des obsèques du fondateur de la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE), dans une mosquée dakaroise, le président malien a dit avoir perdu "un père" et "un homme remarquable".

"Aliou Sow est un homme de piété et d'humilité. De tels hommes donnent envie de vivre comme ils ont vécu (... ). Il a été un musulman au vrai sens du terme. Altruiste, il songeait d'abord à l'autre, à lui ensuite, à la communauté avant la famille", a témoigné Ibrahim Boubacar Keïta, en présence de son homologue sénégalais.

Selon Macky Sall, Aliou Sow était connu pour "son amour du travail, son opiniâtreté et sa rigueur".

"Il [a] consacré son talent et son énergie à poser pierre par pierre, pendant 47 ans, cet édifice, ce géant, ce leader africain qu'est la Compagnie sahélienne d'entreprises", a dit le chef de l'Etat sénégalais.

"Avec sa disparition, c'est une figure emblématique du secteur privé sénégalais et africain qui s'en va. Il restera pour nous tous, la jeunesse africaine en particulier, un modèle de vie, un exemple à suivre, mais aussi un modèle d'humilité", a témoigné M. Sall.

"Il aura laissé partout au Sénégal ces traces d'altruisme et de piété (... ) en bâtissant dans l'anonymat des lieux de culte et en soutenant des déshérités de la vie. Ces innombrables actions de bienfaisance et de philanthropie continueront encore longtemps à témoigner de sa générosité", a ajouté Macky Sall.

Un représentant de la famille du défunt homme d'affaires a pris l'engagement de perpétuer ses œuvres de bienfaisance, avec l'aide de la fondation créée par Aliou Sow.

L'homme d'affaires a fondé en 1970 la Compagnie sénégalaise d'entreprises, qui deviendra six ans plus tard la Compagnie sahélienne d'entreprises, aujourd'hui l'une des principales entreprises du bâtiment et des travaux publics au Sénégal.

Ingénieur de formation, Aliou Sow a beaucoup investi dans le génie civil, la finance, le bâtiment et les travaux publics, au Sénégal et dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, le Mali et le Liberia.

Plusieurs personnalités sénégalaises, dont le Premier ministre Mahammed Dionne, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, ont pris part à ses obsèques suivies de son inhumation au cimetière musulman de Yoff, à Dakar.

Des chefs religieux, des employés de la CSE et de nombreux Dakarois anonymes étaient également présents pour rendre un dernier hommage à Aliou Ardo Sadio Sow, plus connu de ses compatriotes sous le nom d'Aliou Sow.