Gabon: Indépendance du Gabon - Le Cameroun présent à Oyem

Les festivités de l'An 57 de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale ont eu lieu jeudi, 17 août dernier en présence d'une forte délégation venue d'Ebolowa.

Le faste était au rendez-vous, jeudi, 17 août dernier, à la place des cérémonies d'Oyem, la cité-capitale de la province du Woleu-Ntem, dans le nord du Gabon. C'est ici que les populations du pays d'Ali Bongo Ondimba, à l'instar de celles des autres provinces, sont venues massivement prendre une part active aux festivités marquant la célébration du 57e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale.

Placé sous la présidence effective de Jean-Gustave Meviane Obiang, gouverneur du Woleu-Ntem, un défilé militaire et civil a eu lieu, précédé par la remise de distinctions honorifiques à des citoyens méritants. Dans cette ferveur patriotique, où les valeurs d'unité, d'intégration et du vivre-ensemble ont été exaltées, les Gabonais ont vu se joindre à eux des fortes délégations officielles venues des pays de la sous-région Afrique centrale, principalement de la Guinée équatoriale et, bien sûr, du Cameroun.

Ces délégations invitées étaient respectivement conduites par Amado Nguema Owono, gouverneur de la province du Kye-Ntem, et de Félix Nguélé Nguélé, gouverneur de la région du Sud. La fête a ainsi pris les allures d'un véritable appel à l'intégration et à la libre circulation des hommes et des biens, surtout lors du passage des communautés étrangères d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest.

