Madagascar: Spectacle - Erick Manana fête ses 40 ans dans la sobrieté

Un moment très attendu pour toute une génération de fans du « Bà gasy ». Les retrouvailles entre Erick Manana et ses inconditionnels de la capitale ont été chaleureuses hier.

Quatre décennies de musique, de partage avec ses fans et d'une communion musicale des plus mélodieuses au rythme de sa guitare acoustique. C'est ce qu'Erick Manana a fait revivre au public venu le rejoindre au Palais des Sports et de la Culture à Mahamasina, hier après-midi. Un concert de célébration mais aussi un rendez-vous exceptionnel pour cet auteur, compositeur et interprète émérite de la scène musicale nationale et internationale.

C'était presque un jubilé convivial, tout à son image, qui a égayé cet antre festif de la ville des Mille. Il a promis un bon moment plein de nostalgie, tout en étant fraternel et enchanteur pour illustrer avec modestie son amour intemporel de la musique. Un amour réciproque entre ses fans, qui ont d'ailleurs répondu présents, et lui. Vers 15h30, le concert aux couleurs du Dzama Event et de Taniko Production, la maison de production d'Erick Manana, a débuté. L'artiste arrive avec ses musiciens et tout a commencé avec Taniko. Une composition dédiée à sa patrie et à ses compatriotes qu'il est fier de retrouver, lui qui a passé la majorité de sa carrière à sillonner les scènes internationales arborant fièrement l'étendard de la Grande île.

Nul besoin de décors voyants ou autres ornements hauts en couleurs pour lui, tant que la sonorisation et la bonne ambiance sont au rendez-vous. Avec tout juste des nattes, quelques rideaux en bararata et assez de lumière pour éclairer la scène, le concert a duré près de quatre heures.

Deux générations

« Aujourd'hui, je suis plus que ravi d'être avec vous, pour partager ma joie de vivre comme au premier jour, car nous sommes désormais liés par les liens sacrés de la musique et de l'amour qu'on lui porte », confie-t-il alors. De ses balades romantiques comme Tsiky malefaka à Tsy ferana, en passant par ses chansons plus entraînantes comme Ramaloya ou encore sa reprise de Any an-danitra any, le public n'a cessé de reprendre en chœur chaque morceau qu'il a interprété. Ce concert a aussi été un moment d'exception entre deux générations de mélomanes qui se sont retrouvées à travers la belle brochette d'invités qui patientait en coulisses.

Dans la seconde partie du concert, Ry Kala Vazo l'a aussi rejoint pour charmer le public avec Fitiavako an'i Mama, de même que les

jeunes Voara et le saxophoniste Tsanta qui ont surpris l'auditoire. Ainsi que les retrouvailles avec Mamina et Koloina, lauréats du télé-crochet «Feo tokana, gitara iray » sur la Radio télévision Analamanga (RTA). S'en sont suivies les prestations d'illustres aînés de la musique, notamment Salomon, l'étoile restante des Kintana Telo, qui a chanté avec émotion Ao ihany ve? à ses côtés. De même que la star des années 70, Simon Randria toujours aussi dynamique, a repris avec lui Ianao irery. De quoi émouvoir le public également. Grande surprise également, le passage sur scène de Narison Rafidimanana, ancien ministre chargé des projets présidentiels, le temps d'une chanson. Et que serait un concert d'Erick Manana sans quelques morceaux de Lolo sy ny tariny ? C'est pourquoi le public a accueilli avec euphorie Benny, Bebey et Sammy venus rejoindre Erick Manana pour revenir sur quelques succès du groupe. Le chanteur compte revenir dans un an, avec un nouvel album, d'ores et déjà intitulé Tiako Mahajanga dans ses bagages.