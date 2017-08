Madagascar: Rugby / Analamanga - 3FB étrille TAM

Ce match était inachevé car l'arbitre central a dû quitter le terrain suite aux menaces de certains joueurs du TAM qui ont contesté la décision de l'arbitre à quatre minutes de la fin. En ouverture, XV Family bat de justesse TFA Anatihazo par 35 à 34, IRC et UASC se sont neutralisés par la suite sur un score de 32 partout et à la troisième heure.

Lors du dernier duel de la journée, 3FB s'est imposé 18 à 13 face au TAM. Le score à la pause était encore de six partout, les deux camps ont marqué chacun deux coups de pied de pénalité. Au retour des vestiaires, 3FB a inscrit deux essais par Naina Ranamana et Zo kely. En cours de la deuxième période, l'équipe d'Anosibe a essayé de réagir et a pu réduire l'écart en marquant de son côté un essai, signé Tony puis transformé par Sitraka.

