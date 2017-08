Congo-Kinshasa: Huit nouveaux clubs montent à la LINAFOOT

Ainsi donc, huit équipes au total (trois de la zone de développement Ouest, deux de la zone de développement Centre-Sud et deux de la zone de développement Est, plus le vainqueur de la Coupe du Congo) rejoindront les vingt clubs restants de la LINAFOOT de la saison sportive 2016 - 2017. Les vingt-huit formations disputeront le championnat de la Division 1 pour la saison 2017 - 2018.

Le suspense n'était pas au rendez-vous dans la zone Centre-Sud, à Lubumbashi. Absente sur le lieu de la compétition, faute des moyens, l'AS Bantou de Mbuji Mayi, a laissé le champ libre aux deux autres protagonistes en course, l'ECOFOOT Katumbi et l'US Tshinkunku.

Dans le premier match à l'affiche, le FC Malebo et Nord Sport se sont quittés sur un match nul (2-2). Au classement, 1er Rangers (9pts), 2ème Molunge (4pts) et 3ème Nord Sport (2pts).

Le tournoi qualificatif pour la montée à la Ligue nationale de football (LINAFOOT), saison 2017-2018, a donné son verdict ce dimanche 27 août. ECOFOOT Katumbi et Tshinkunku pour la zone Centre-Sud, Mont Bleu et Etoile pour la zone Est, AC Rangers, TP Molunge et le FC Nord Sport pour la zone Ouest ont validé leurs billets pour l'édition 2017-2018 du championnat national.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.