Angola: Le ministère de la Défense met en relief l'engagement du PR dans la lutte pour la paix

Luanda — Le ministère de la Défense nationale a exalté dimanche, à Luanda, la lutte obstinée et infatigable du Chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos, pour la paix, la réconciliation, l'unité et la reconstruction nationale, des conditions préalables essentielles au développement économique et social du pays.

Cette reconnaissance est exprimée dans un message adressé au Président de la République à l'occasion de son 75e anniversaire, célébré le 28 août, soulignant que la date a lieu à un moment où l'Angola franchit un pas important dans la consolidation de son processus démocratique, avec la tenue des quatrièmes élections générales, le 23 août.

"En raison de ses valeurs élevées de patriotisme et dévouement désintéressé à la patrie, son héritage est un exemple pour les générations actuelles et futures des Angolais, en particulier celles qui, dans les Forces armées angolaises, fournissent un service précieux et inestimable et d'une mission indéclinable", lit-on dans le message du Ministère de la Défense nationale.