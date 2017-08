Ile Maurice: Accident à Flic-en-Flac - Une sortie en boîte de nuit vire au drame

Ils venaient de faire connaissance dans une discothèque le samedi 26 août 2017. Et quelques heures plus tard, soit le dimanche 27 août dans la matinée, Jules Ludovic César et une jeune femme prénommée Vanessa ont été victimes d'un accident de la route à Flic-en-Flac. La voiture dans laquelle ils se trouvaient a percuté un arbre de plein fouet. Âgées respectivement de 28 et 21 ans, les victimes ont été conduites à l'hôpital Victoria, à Candos.

Il ressort que le jeune homme a perdu la mémoire et dit ne se souvenir de rien, même pas de Vanessa. On lui a aussi diagnostiqué une fracture des côtes et du poignet, un traumatisme crânien et une lacération au genou. Quant à la jeune femme, son état est jugé préoccupant. Elle a été admise aux soins intensifs et se trouve dans un état comateux.

Sortie de route

La police de Flic-en-Flac a été mandée sur les lieux. À ce stade, tout laisse croire que le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture et a fait une sortie de route. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident.

Le jour du drame, Jules Ludovic César, maçon de profession, avait prévu de célébrer son 28e anniversaire avec ses amis et ses proches dans une boîte de nuit à Flic-en-Flac. Selon Alvinio Labonne, le neveu du blessé, c'est alors que ce dernier aurait fait la connaissance de Vanessa. Les deux se sont liés d'amitié et ont passé la soirée ensemble jusqu'aux petites heures du matin.

Honda encastrée dans un arbre

Alvinio Labonne explique qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux lorsque son oncle est sorti avec Vanessa avant eux. Ce n'est que quelques heures plus tard qu'il a appris qu'un accident avait eu lieu non loin de là. Ils se sont tous précipités pour aller voir ce qu'il s'était passé. Ils ont vu la scène effroyable, où se trouvaient Jules et Vanessa. L'impact a été d'une telle violence que la voiture, une Honda Fit grise, s'est retrouvée encastrée dans un arbre.

La police de Flic-en-Flac est arrivée sur les lieux vers 5 heures du matin. Les deux victimes ont, elles, été évacuées à l'hôpital. Toutefois, Alvinio Labonne affirme que l'ambulance aurait pris 30 minutes pour arriver. La mère de Jules, Rosemay Labonne, ne comprend pas pourquoi les secours ont mis autant de temps pour arriver. La sœur aînée du blessé, Christelle Rishi, est, pour sa part, chagrinée de voir son frère dans un tel état. «Mo'nn sagrin mo'nn trouv mo frer.»