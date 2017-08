Ile Maurice: Disparition de Gavi et Dhanasri Sunnassee - Un groupe soupçonné d'héberger les cousins

Depuis la disparition de Gavi Sunnassee et de sa cousine Dhanasri, habitant Trois-Boutiques et Ville-Noire respectivement, les enquêteurs de la CID, la National Security Service et le Field Intelligence Office ont fait plusieurs descentes dans la région de Plaine Magnien principalement. Ils ont même essayé de localiser leurs téléphones mais en vain. Selon un chauffeur de taxi, les deux jeunes ont voyagé à bord de son véhicule. Il dit les avoir déposés à une station-service à Plaine-Magnien.

Aucune piste n'est épargnée pour les retrouver. La police s'active toujours pour rechercher Gavi et Dhanasri Sunnassee. Ces derniers, cousins de 17 et 14 ans respectivement, ont disparu depuis le 31 juillet 2017, soit 28 jours. A ce stade, la Criminal Investigation Division (CID) de la division sud soupçonne que les jeunes seraient hébergés par un groupe de personnes qu'ils ont l'habitude de côtoyer.

