Congo-Kinshasa: Droit légitime !

Qu'adviendra-t-il le 4 septembre prochain, date retenue pour la rentrée scolaire 2017-2018 sur l'ensemble du territoire national ? Croit-on savoir que les bleus blancs pourront reprendre le chemin de l'école ? Est-ce que la situation qui prévaut actuellement au pays, avec des grèves en cascades, dans presque tous les secteurs de la vie nationale, est de nature à favoriser la réussite de cette reprise des classes ?

Sont là autant des questions qui triturent les méninges de plus d'un Congolais. Alors qu'il ne reste que 7 jours, pour qu'intervienne la rentrée scolaire, le Gouvernement de la République ne cache pas sa détermination. En effet, tout est mis en œuvre, pour que cette rentrée se déroule normalement. Il y va d'ailleurs de la notoriété du Ministre en charge de ce secteur, partant de toute la nation.

Pour ce faire, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Gaston Musemena Bongala, s'est dit confiant, en soulignant que tout se passera conformément au calendrier scolaire approuvé par le Gouvernement de la République. Montrant par-dessus tout sa fermeté, il s'est dit opposer à toute politisation de la reprise des cours, en rappelant que la rentrée des classes est un droit légitime des enfants, tel que garanti par la Constitution.

Pourtant, elle va intervenir, cette rentrée scolaire, sur fond d'une crise aigüe, sans pareille. En effet, les deux syndicats de l'enseignement primaire et secondaire, le Syeco et le Synecat, et le Gouvernement de la République sont à couteaux tirés. Le premier groupe croit savoir qu'avant la reprise des enseignements, la Gouvernement doit répondre à leurs désidératas contenus dans le cahier des charges transmis au Gouvernement.

Il reprend l'amélioration des conditions de travail et l'indexation du taux de 1425 FC le dollar à leur barème salarial du mois d'août ce, conformément à la promesse faite par le Premier ministre, Bruno Tshibala, lors de l'investiture de son Gouvernement à l'Assemblée nationale. De son côté, le Gouvernement ne dit autrement que de travailler dans le sens d'y répondre, parce que les discussions sont en cours.

Pour l'heure, il s'avère que les enseignants doivent se contenter du réajustement de 20.000 FC sur leur salaire. Passé au scalpel, les deux positions sont loin de converger et l'on sent le bras de fer se poursuivre. S'il est vrai que cette fois-ci, une dose de radicalisation se constate, avec le deal passé la semaine dernière, entre professeurs, médecins et fonctionnaires, il y a risque que tout s'emballe.

Seulement, les analystes du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel rappellent qu'il a toujours été le cas depuis plusieurs décennies. A chaque rentrée scolaire, les enseignants montent au créneau, pour faire entendre leur voix, et puis ils se mettent au travail. Peut-être, explique-t-on, c'est parce qu'il s'agit d'un apostolat.

Est-ce là une raison pour que le Gouvernement croise les bras ? N'est-ce pas qu'il serait irresponsable dans ce cas ? Quoi qu'il en soit, il y a lieu de reconnaître que la rentrée des classes est un droit légitime des enfants, tel que garanti par la Constitution.

C'est aussi un droit légitime pour les enseignants de réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail. Parce qu'il n'y a pas de «petit droit» et de «grand droit», respectons tous les droits. Aux enseignants de reprendre du service le 4 septembre et à l'Etat de s'abstenir des fallacieuses promesses, mais de répondre à leurs préoccupations.

C'est cela le droit légitime qu'il faille à tout prix respecter. Le plus tôt serait le mieux.