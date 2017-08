Congo-Kinshasa: Elections - Thomas Luhaka en ordre de bataille !

Samedi 26 août dernier, au centre d'inscription de l'école secondaire du collège Saint Georges, dans la commune de Kintambo, Thomas Luhaka Losendjola a eu sa carte d'électeur. C'était une bonne occasion pour les militants du Mouvement Libéral -ML- d'accompagner leur leader. Arrivé aux alentours de 15 heures, il s'est soumis aux exigences procédurales, telles que voulues par la CENI.

Il a respecté, ainsi, toutes les étapes de l'opération d'identification et d'enrôlement. «Au niveau du Mouvement Libéral, on avait lancé une grande campagne dans la capitale pour demander à toute la population de s'enrôler massivement et aujourd'hui, nous avons pensé que c'était notre tour de venir montrer l'exemple en s'enrôlant », a-t-il déclaré.

A quelques jours de la fin de l'enrôlement, Thomas Luhaka s'est rendu en tant que Président du Mouvement Libéral au centre d'inscription du Collège Saint Georges, pour décliner son identité et ses origines devant l'agent de la Ceni qui les a transcrits sur la fiche avant de faire prélever ses empreintes digitales auprès de l'opérateur de saisie.

Après avoir fini ladite procédure, le leader du ML a, ensuite, reçu sa carte d'électeur, seul document valable permettant à chaque congolais d'exercer son droit de vote, lors des prochaines élections.

Au sortir du centre d'inscription, Thomas Luhaka n'a pas hésité de lancer, une fois de plus, un appel au peuple congolais de venir s'enrôler massivement, devoir de tout citoyen, preuve d'une bonne préparation aux élections. Tenant sa carte d'électeur en main, le chef du Mouvement Libéral s'est exprimé. «Aujourd'hui, j'ai pensé que c'était mon tour de montrer l'exemple d'un acte civil au peuple congolais en m'enrôlant », a-t-il déclaré.

«Que les gens ne dorment pas, que les gens ne rêvent pas, il y aura des élections dans ce pays. Donc, venez, venez nombreux vous enrôler si vous voulez réellement exprimer votre choix politique pour des élections crédibles et apaisées lors des prochains scrutins », a-t-il renchéri. «Malgré les difficultés, la campagne de dénigrement, les intoxications, la CENI continue à faire son travail et la population congolaise croit au processus électoral parce qu'au moment où nous parlons, plus de 40 millions des congolais se sont enrôlés quand on parle du peuple, on voit les congolais, le peuple veut les élections et ils ont manifesté cette adhésion au processus électoral en venant s'enrôler de façon massive.

Nous pensons maintenant qu'il faut absolument qu'on aille aux élections, que l'on arrête avec les distractions. Ceux qui pensent qu'ils peuvent accéder au pouvoir par un coup de force et aussi par l'incitation de la population à une insurrection sont en train de se tromper. La population, dans sa grande majorité, soit 40 millions des congolais croient au processus électoral et ils ont pris leur décision d'aller aux élections », a-t-il conclu.