Congo-Kinshasa: Elections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs - 2 candidats MP se qualifient au premier tour

La Ceni a rappelé aux candidats, aux partis politiques et Regroupements politiques ayant participé à l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneur dans le huit provinces que les recours en contestation des résultats provisoires sont à déposer par le candidat indépendant ou son mandataire, le Parti ou regroupement politique ou leur mandataire aux cours d'Appel faisant office des Cours Administratifs d'Appel du 28 août 2017 au 4 septembre 2017.

Selon la loi électorale évoquée par le Président de la Ceni, Corneille Nangaa, lors de la publication des résultats des élections de Gouverneurs et Vice-gouverneurs, les listes des candidats arrivés au premier tour sont retenues pour le second tour. Ainsi, la Ceni a convoqué, pour le mardi 29 août 2017, le 2ème tour de l'élection des Gouverneurs et Vice-gouverneurs. Il s'agit de provinces suivantes : Sud-Kivu, Tshopo et Tshuapa.

Sont élus Vice-gouverneurs de provinces pour le compte de la MP : Kalenga Mambepa Jean dans le Haut-Katanga et Polipoli Lunda chimene au Haut-Lomami. Au Sud-Ubangi, Bakakoye Dengaboni Leka Jean-Pierre est élu Vice-gouverneur. Au Kwilu, Mapanda Bwas Nathanaël est élu Vice-gouverneur et au Bas-Uélé : Anina Makwa Godelive a été élu Vice-gouverneur.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.