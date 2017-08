Afrique: Afrobasket dames 2017 - Le Nigeria s'offre le Sénégal et remporte son 3e titre

Le Nigeria retrouve le sommet du basket Africain et remporte ainsi son troisième titre après 2003 et 2005. Avec le Sénégal, les D’Tigers représenteront l'Afrique à la Coupe du monde 2018 en Espagne.

Malgré une Astou traoré, meilleure joueuse et meilleure marqueuse de la compétition, et auteure de 17 points dans cette rencontre, les Lionnes ont cédé face aux Nigérianes, comme lors de leur première confrontation (58-54) dans le groupe B au début de la compétition.

Les D’Tigers retrouvent leur jeu, s’appuient sur leur présence physique sous le cerceau et remontent petit à petit au score au moment où les Sénégalaises se montrent incroyablement maladroites et quasi-inexistantes sur les rebonds défensifs comme offensifs.

Après un plus de cinq minutes de jeu, le Sénégal s’offrait même une petite échappée en menant 18-4 dans le premier quart temps et bouclant celui-ci sur le score de 18-12.

Les Sénégalaises étaient bien entrées dans leur rencontre en étant plus vives, plus adroites que des Nigérianes qui ressentaient sans doute le poids de leur première finale depuis 12 ans.

La statistique résume tout : en un peu plus de 14 minutes, entre le deuxième et le troisième quart temps, le Sénégal n’a inscrit qu’un seul point.

