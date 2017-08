Burundi: Rukuki, militant des droits de l'homme «en détention arbitraire»

Et de considérer par ailleurs que « ces accusations s'inscrivent dans un contexte de menaces et de harcèlement généralisés des défenseurs des droits de l'homme au Burundi ».

« En l'absence de réponse et devant l'aggravation de la situation, nous avons décidé, maintenant, de rendre les choses publiques et, de la part des Nations unies, d'interpeller publiquement le gouvernement du Burundi sur l'arrestation qualifiée d'arbitraire et la poursuite de la détention de Germain Rukuki », précise-t-il.

« Les autorités du Burundi n'ont pas répondu à notre communication confidentielle de la fin du mois de juillet - début du mois d'août, dans laquelle on formulait une série de questions auxquelles on demandait au gouvernement de répondre », explique à RFI Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme, qui cosigne avec trois autres experts de l'ONU l'appel à la remise en liberté de Germain Rukuki.

Des experts de l'ONU demandent la libération du militant des droits de l'homme Germain Rukuki. L'ancien trésorier de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) au Burundi est détenu depuis le 13 juillet dernier et accusé d'atteinte à la sécurité de l'État et rébellion.

