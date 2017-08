Sénégal: Macky Sall a présenté ses condoléances à la famille de Serigne Abdou Fattah

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

A l'endroit de Cheikh Abdou Ahad Gaindé Fatma, le président Macky Sall a loué ses qualités et son engagement à ses côtés lors des élections législatives où "il s'est donné corps et âme pour la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar".

A Taïf, le chef de l'Etat est revenu sur ses relations avec la famille de feu Gaindé Fatma, faisant relever que "j'ai connu le Khalife de Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma le jour du rappel à Dieu de Serigne Mbacké Sokhna Lô. Ce jour, Cheikh Mbacké Sakho m'a présenté Serigne Abdou Rahmane , et depuis lors nos relations se sont renforcées et fortifiées par une solidarité".

Le chef de l'Etat qui était accompagné notamment de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Tall, du ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye et du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, entre autres personnalités s'est d'abord entretenu avec le Khalife général des mourides Serigne Cheikh Sidy Moctar.

