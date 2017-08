Sénégal: Le cinq majeur de l'Afrobasket féminin 2017

En s’imposant devant le tenant du titre et recordman des victoires en Coupe d’Afrique, le Nigeria a… Plus »

Le Nigéria est le champion d'Afrique de Basket féminin. L'Angola a été élu l'équipe la plus Fair-Play. L'angolaise Lucas Italee est la meilleure tri pointeuse. Astou Traoré, la Sénégalaise est la meilleure marqueuse (173 points) et la meilleure joueuse de ce Afrobasket. La Malienne Naignouma Coulibaly termine comme la meilleure rebondeuse.

Leia Dongue a été élu MVP lors de la Ligue de basketball féminine Angola 2014 et à la Coupe des champions FIBA Africa Clubs de 2014 et 2015.

Elle est Vice-championne d'Afrique en 2005 et 2011. Elle est médaillée de bronze au Championnat d'Afrique en 2013 et devient la meilleure marqueuse de l'édition avec 125 points. En 2015, Astou est championne d'Afrique.

Elle est élue meilleure joueuse et marqueuse de cette compétition avec 173 points inscrits. La joueuse la plus décisive du Sénégal fait également partie du cinq majeur du tournoi féminin.

