Tel un coup de tonnerre, la triste nouvelle annonçant le décès inopiné du panafricaniste Salifou Diallo, Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et Président du parti dénommé «Mouvement du Peuple pour le Progrès» (MPP), a secoué l'ensemble du continent noir. Un grand Baobab africain est tombé, le 19 août 2017 !

Depuis Kinshasa, accompagné de deux membres de sa formation politique, Freddy Kita Bukusu, Vice-ministre à la Coopération Internationale et Autorité morale du Mouvement du Peuple pour le Progrès Social (MPPS), tirant ses origines du parti de cet illustre disparu, a précipitamment pris son avion, aux petites heures de la matinée du mercredi 23 août 2017, pour assister aux obsèques officielles au «pays des hommes intègres» et, en même temps, y représenter le Gouvernement congolais. Plusieurs autres délégations africaines (ivoirienne, guinéenne, malienne, nigérienne, ... ) et occidentales ont également effectué le déplacement de Ouagadougou, la capitale burkinabé, en vue de rendre un dernier hommage mérité à ce grand homme politique.

Arrivé sur le sol burkinabé, le même mercredi, Freddy Kita et sa délégation comprenant Nadine Bewa et Eric Makela ont été chaleureusement accueillis, à l'aéroport, par le Président de la République et Autorité morale du MPP, Roch Marc Christian Kaboré. Puis, ensemble avec les autres membres du Gouvernement burkinabé, Marc Christian Kabore et son hôte de marque, le Vice-ministre congolais à la Coopération Internationale, ont accueilli, toujours à l'aéroport, les Chefs d'Etat de la Guinée-Conakry, du Niger, le Vice-Président de la République de Côte-d'Ivoire,... dans une attitude empreinte de gravité et de dignité.

Témoignage poignant de Freddy Kita

«Moi, personnellement, j'aimais bien appeler le défunt Salif. Il était un grand Baobab, un grand personnage politique africain, avec qui nous avons milité dans le cadre de la plate-forme africaine IPDD. On avait fait de bons projets ensemble.

Mais, malheureusement, le destin en a décidé autrement. Ce monsieur qui est tombé, a beaucoup fait pour que l'Afrique connaisse une véritable démocratie. Il était pour le développement du continent noir. En revanche, il était contre les ingérences étrangères. Je me souviens que Salif me disait toujours pour être grand, il faut être libre ! Libre économiquement, socialement et politiquement. Il était humaniste et très généreux.

Cet illustre personnage était au cœur de la révolution burkinabé en octobre 2014. Salif est de la lignée des Nkwame Krumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara et autres. En vue de perpétuer sa mémoire et de lui rendre hommage, nous avons donc, le devoir de continuer cette lutte qu'il nous a léguée».

En marge de ses funérailles grandioses, le Vice-ministre Freddy Kita s'est entretenu, tour à tour, avec les Présidents Alpha Condé de la Guinée Conakry, Mahamadou Issoufou du Niger et, bien évidemment, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, dans la journée du jeudi 24 août 2017. Au menu de leurs différents entretiens, l'organisation des bonnes élections en RD. Congo et la problématique sécuritaire. Ces scrutins n'auront donc, plus lieu en décembre 2017, comme l'a si bien reconnu le Président Jacob Zuma d'Afrique du Sud, au nom du regroupement sous-régional SADC.

Décédé à Paris en France, à l'âge de 60 ans, ce grand homme d'Etat burkinabé a vu le jour un certain 9 mai 1957 à Ouahigouya dans la province du Yatenga, de l'ancienne Haute-Volta. Il était diplômé des universités d'Ouagadougou, Cheikh-Anta-Diop (Dakar) et Perpignan (France). Salifou Diallo était Ministre au sein du Gouvernement de Blaise Compaoré durant les années 1990 et 2000, et Ambassadeur en Autriche en 2008. Aux élections du 30 décembre 2015, il a été élu Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. A sa mort, son Vice-Président, Bénéwendé Stanislas Sankara, lui a succédé au perchoir de cette institution parlementaire.

Dr Salifou Diallo a été inhumé dans sa cour familiale à Ouahigouya ce vendredi 25 août. Un enterrement, plein d'émotion, au cours duquel les compagnons de lutte du désormais ex-Président de l'Assemblée nationale, ses camarades, ses collègues parlementaires et sa famille lui ont, une fois de plus, rendu un vibrant hommage et lui ont souhaité un bon repos éternel. Paix à son âme !