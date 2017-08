Cameroun: Douala-Bafoussam - 8 morts à Bomono

Deux corps non identifiés (un homme et une femme)

A son tour, il alerte ses frères et tout le voisinage. Certains passagers ont été projetés ainsi que leurs sièges. Le chauffeur du camion, son motor-boy ainsi que six passagers du bus décèdent sur place, selon des données fournies par la gendarmerie. La cabine du camion est complètement tordue, le réservoir a été arraché. Du bus, il ne reste qu'un tas de ferraille. Lorsque nous quittions Bomono aux environs de 12h samedi, un camion était en train d'enlever les restes du bus. Le bus n'avait pas de bordereau. Le chauffeur prenait des passagers en route.

Sur le lieu du drame, l'état des véhicules prouve la violence du choc entre le bus de 70 places de l'agence de voyage « Noblesse », provenant de l'Ouest et le camion semi-remorque venant de Douala et transportant des produits brassicoles. Le spectacle est désolant.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.