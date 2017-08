Congo-Kinshasa: Réajustement de 20.000 FC sur le salaire des fonctionnaires - Un mensonge d'État

La promesse d'indexer le salaire des agents et fonctionnaires de l'État au taux budgétaire de 1.452 FC/USD ne sera pas tenue.

Ainsi en a décidé unilatéralement le gouvernement qui, en lieu et place, vient plutôt d'allouer 20.000 FC à chaque agent de l'État pour dit-il, « assurer ainsi la paix sociale au sein de l'administration publique ». Dans l'administration, justement, la grogne couve. Les fonctionnaires se sentent floués. Dès la semaine prochaine, différents pans de l'intersyndicale annoncent un durcissement de l'arrêt de travail pour condamner ce que tous appellent déjà « un mensonge d'État ».

Le Premier ministre l'avait promis urbi et orbi devant l'Assemblée nationale. Son ministre d'État à la Fonction publique, Michel Bongongo, vient de le recadrer. Ainsi, les fonctionnaires de l'État ne seront jamais payés au taux budgétaire de 1.452 FC/USD, comme l'avait annoncé Bruno Tshibala. Comme solution palliative, c'est à peine 20.000 FC, l'équivalent de 13 USD, qui seront alloués à chacun d'entre eux, dès la paie du mois d'août.

C'est à travers une lettre adressée à son collègue du Budget que le ministre d'État chargé de la Fonction publique a rendu publique cette décision. La Commission paritaire, qui réunit autour de la table le gouvernement et l'intersyndicale de la Fonction publique, a donc été superbement ignorée. Michel Bongongo a apparemment opté pour l'effet surprise. À ce propos, pour justifier sa démarche, il prend pour prétexte une décision levée en Conseil des ministres, en présence du chef de l'État, Joseph Kabila.

Sans doute pour dissuader son collègue du Budget, M. Bongongo estime que ce dernier ferait mieux de donner « des instructions urgentes » à ses services en vue de « matérialiser cette décision du gouvernement et assurer ainsi la paix sociale au sein de l'administration publique ».

Pourquoi un tel empressement ?

La voie choisie par le ministre d'État en charge de la Fonction publique comporte bien des écueils. A première vue, l'on est surpris de constater que le ministre enclenche le mécanisme sans s'en référer préalablement à la Commission paritaire, généralement habilitée à trancher ce genre de litiges chaque fois qu'il y a une brouille entre le gouvernement et l'administration publique. De ce point de vue, on considère que le gouvernement a agi seul. Pour quelle finalité ? À cette question, le professeur Bongongo se limite juste à presser son collègue du Budget d'intégrer le plus vite que possible les 20.000 FC supplémentaires à la paie du mois d'août pour, note-t-il, « assurer la paix sociale au sein de l'administration publique ».

Mais, en réalité, on est encore loin des prédictions du même ministre d'Etat. Car, dans les rangs de l'administration, c'est déjà la grogne. Une fois de plus, les agents et fonctionnaires se disent floués par un gouvernement qui n'a pas tenu parole. Entre le souci de voir leur salaire indexé au taux budgétaire de 1.452 FC/USD, comme promis solennellement par le Premier ministre, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, l'intersyndicale de la fonction publique ne s'explique pas comment le gouvernement a contourné cette option pour enfin imposer le montant de 20.000 FC.

On se rappelle qu'en juillet dernier, alors que l'intersyndicale menaçait de paralyser la Fonction publique par une grève généralisée, un compromis a été vite trouvé avec le gouvernement. Ce modus vivendi qui levait toute équivoque sur la paie des fonctionnaires avait d'ailleurs été traduit en protocole d'accord, par lequel le gouvernement s'engageait à aligner dès le mois d'août le salaire des agents de l'État au taux de 1.452 FC.

«Nous avons rédigé un protocole d'accord où il est dit qu'à la fin du mois de juillet, nous ouvrons une commission paritaire pour que nous puissions mettre en place une grille barémique des agents et fonctionnaires de l'État, [grille] à laquelle on appliquera le taux de 1.452 à partir du mois d'août», a souligné le président de l'Intersyndicale nationale de la Fonction publique, Fidèle Kiyangi, tout en se montrant prudent : «J'en profite pour demander aux agents et fonctionnaires de continuer à travailler en attendant le mois d'août. Si ce que nous avons convenu [avec le gouvernement] n'est pas d'application, nous rentrerons vers eux pour qu'ils nous disent ce que nous devons faire».

Avec la dernière lettre du professeur Bongongo, on peut d'ores et déjà supposer que ce protocole d'accord est définitivement enterré. Les conséquences pourraient bien s'avérer désastreuses.

En décidant de se lancer en cavalier solitaire sur le terrain bouillant de la Fonction publique, le gouvernement devrait incontestablement se préparer au retour des flammes. C'est inévitable. La prochaine semaine s'annonce agitée. Les premiers indices sont déjà perceptibles.

Dans l'enseignement supérieur et universitaire, les professeurs ont lancé un mot d'ordre de grève. Dans le secteur de la santé, les médecins qui continuaient à assurer le service minimum dans les hôpitaux et centres de santé du secteur public, ont promis de durcir leur arrêt de travail. A l'enseignement primaire et secondaire, les enseignants promettent déjà de boycotter la prochaine rentrée scolaire. Sans compter d'autres compartiments de la Fonction publique qui ne devraient pas tarder à entrer en ébullition.

Loin de la paix sociale

Croyant assurer la paix sociale, comme il l'a repris dans sa correspondance, le ministre d'État chargé de la Fonction publique a plutôt ravivé les tensions. Par sa « majoration » de 20.000 FC, Michel Bongongo vient de jeter de l'huile sur un feu qui commençait déjà à s'éteindre. Le protocole d'accord de juillet dernier avait créé une relative accalmie. Mais, par la faute du ministre, l'on doit se préparer à une déflagration de grande ampleur.

Voilà un gouvernement qui a, une fois de plus, abusé de la confiance de son peuple, particulièrement la tranche qui œuvre dans la Fonction publique. Il ne faut pas se voiler la face. On est bien en face d'un mensonge d'État cousu de fil rouge.

Ci-dessous, la lettre coupe-gorge du ministre Michel Bongongo.

CONCERNE : Augmentation des 20.000 FC sur la rémunération des agents et fonctionnaires de l'Etat.

Monsieur le Ministre d'Etat et Cher Collègue,

J'ai l'avantage de vous approcher pour vous rappeler ce dont l'objet repris en marge.

En effet, lors de la réunion du Conseil des Ministres présidée par le Chef de l'Etat, il a été décidé qu'une augmentation de l'ordre de 20.000 Fc soit effectuée sur la rémunération des agents et fonctionnaires de l'Etat à partir du mois d'août 2017.

Il serait souhaitable que vous donnez des instructions urgences à vos services en vue de matérialiser cette décision du Gouvernement et assurer ainsi la paix sociale au sein de l'Administration Publique.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d'Etat et Cher Collègue l'expression de mes sentiments patriotiques.

Prof. Michel BONGONNGO IKOLI NDOMBO