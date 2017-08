Congo-Kinshasa: Ituri - L'aide du gouvernement arrive enfin à Tara

C'est pourquoi, l'assistance gouvernementale convoyée par Ramazani Shadary comprend un lot important des tôles, des clous, des bâches pour 57 familles afin de leur permettre de reconstruire assez rapidement des abris. Il y a également des articles ménagers essentiels, notamment des assiettes, des casseroles, des bassins, des gobelets, des bidons vides, des mousses, des couvertures, des savons, des vivres et des intrants de pêche et outils aratoires.

Le gouvernement de la République apporte de l'aide à la population de Tara, (Ituri) frappée, depuis plus d'une semaine, par une catastrophe qui a fait plusieurs morts et des disparus. A la tête de la délégation gouvernementale, le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary a donné, dès son arrivée, un bilan de trente-quatre morts et une centaine des disparus.

