Cameroun: La footballeuse Gaëlle Enganamouit offre fournitures scolaires et tables-bancs à un orphelinat et à un Collège d'enseignement secondaire

L'internationale camerounaise de 25 ans qui joue à Dalian Tianjin Quanjian Womens's FC en Chine, a le 26 aout 2017, réjoui les cœurs des orphelins et enfants vulnérables du Centre d'Action éducatives et sociales (Caes) de la fondation Petit dan et Sarah de Soa (Mefou et Afamba, région du Centre), ainsi que du Collège d'enseignement secondaire (Ces) bilingue d'Akougou (Soa).

40 Tables-bancs, des milliers de cahiers et autres matériels scolaires. Voilà, sans rentrer dans une exhaustivité risquée, l'essentiel des fournitures et autres matériels scolaires offerts par la footballeuse professionnelle et surtout présidente fondatrice de la Fondation de l'enfant des rails (Fer), Gaëlle Enganamouit, aux pensionnaires du Caes de la fondation Petit Dan et Sarah de Soa, ainsi qu'au Ces d'Akougou qu'héberge gratuitement le Caes. Les deux entités qui ont bénéficié chacune de 20 tables-bancs, sont toutes situées à Akougou, banlieue de la petite ville universitaire de Soa.

Prenant la parole pour remercier la Lionne indomptable au cœur d'agneau, Zingui Joseph Désiré le secrétaire permanent du Caes, a parlé d'un moment prophétique. « Nous voyons atterrir parmi nous, une sommité du football camerounais qui a fait flotter notre drapeau à travers le monde, Gaëlle Enganamouit, chantre de l'humanisme qui nous fait découvrir une autre facette de sa personnalité : un grand cœur », dira-t-il. Et de poursuivre : « Gaëlle Enganamouit du haut de sa gloire, revient à ses origines, parmi les plus petits des pauvres ».

Avec l'humilité et la sobriété qui sont les marqueurs de comportement des personnes authentiquement philanthropiques, Gaëlle Enganamouit la Ballon d'Or Africaine 2015 dont la devise de la fondation est : Partage, Espoir et Travail, n'en dira pas moins : « Je vous prie de garder une place dans vos cœurs pour les enfants démunis ». Et l'attaquante vedette des Lionnes indomptables du Cameroun de promettre de poursuivre son élan humanitaire, au cours d'une cérémonie présidée par David Dador Dabango le sous-préfet de l'arrondissement de Soa, et à laquelle prenait part Céline Eko la présidente de la Commission nationale du football féminin.

Et le patron de l'arrondissement de Soa de dire à Gaëlle Enganamouit la présidente fondatrice de Fer dont la structure fait dans la promotion du football, et dans l'accompagnement socioprofessionnelle de la jeune fille, de ne pas s'arrêter en si bon chemin. « L'on peut penser que votre geste est naturel, mais il exprime en réalité votre générosité », lui dira David Dador Dibango, tout en souhaitant que ses coéquipières lui emboitent le pas.